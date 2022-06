Christian Nodal reaparece y lanza punzante mensaje contra Belinda

A pesar que Christian Nodal y Belinda terminaron su relación sentimental a principios de este año, específicamente en el mes de febrero, todo parece indicar que el cantante de “Adiós amor” aún está muy dolido por su ruptura. Esto se ha demostrado en diferentes oportunidades, y una vez más dicha teoría volvió a salir a la luz.

Hace unas semanas atrás, Christian Nodal fue duramente criticado por haber expuesto una conversación que tuvo con Belinda, donde se puede apreciar a la intérprete de “Egoísta” pidiéndole dinero para ella y sus papás. Si bien Belinda recibió críticas por este hecho, el más afectado fue Nodal por no comportarse como un caballero.

E incluso, Christian Nodal volvió a remover las aguas de la polémica en su reciente tema contra J Balvin, “Girasol”. En dicha tiradera, el mexicano nombra a Belinda, aunque no dice su nombre, evidentemente el mensaje fue dirigido a ella.

Luego de toda la polémica que Christian Nodal ha estado enfrentando últimamente, ha hecho que su nombre se posicione en los primeros lugares del trending, y en esta oportunidad, una vez más lo volvió a hacer tras hablar de uno de sus más recientes errores.

Muchos de los fanáticos de Christian Nodal, no dudaron en preguntarle por qué habría sido capaz de publicar aquellas polémicas capturas de pantallas donde exponía a su ex prometida y ahora, el cantante ha respondido a dichas interrogantes. Todo parece indicar, que decidió actuar así porque fue víctima de una campaña negra en su contra.

“La cuestión va que soy una persona muy real… aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas y cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas…”.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada, y estar haciendo cosas para jo… la carrera o a otras personas, ¿cómo? Con campañas negras y yo he estado ahí, yo he visto esas cosas y por eso mi coraje… La gente no entiende que yo expongo y que yo soy real, que soy directo, porque el hecho de que otras personas se vayan por las ramas no quita que ahí estén haciendo daño, esa es la cuestión…”

“Nada, que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque yo creo que ya se cruzó una línea, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado yo la he tenido que pagar cara y no ha sido nada fácil…”