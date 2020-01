Celebridades lamentan la muerte de Kobe Bryant

La trágica muerte del deportista Kobe Bryant en un accidente aéreo ha dejado marca en varias de las celebridades del mundo.

El accidente se ocasionó en la exclusiva zona de Cabasas, California, cuando iba viajando en un helicóptero privado, lo que además ocasionó la muerte, no solo de él, sino también de su hija.

Varios famosos han reaccionado ante esta lamentable noticia, donde falleció la siempre estrella de los Lakers de Los Ángeles, ya que no solo fue uno de los mejores en este deporte, sino que además jugó durante 20 años en este equipo.

Através de entrevistas y redes sociales las celebridades han manifestado su sentir. Michael Jordan fue uno de los que dedicó un mensaje conmovedor al deportista.

Además Lionel Messi, manifestó su admiración y condolencias a la familia.

CR ha manifestado su tristeza y admiración.

Incluso el presidente de Estados Unidos habló del suceso en su página oficial de Facebook

A través de sus perfiles sociales, las celebridades han manifestado su sentir, aquí dejamos varios de los mensajes.

So so sad. We lost the goat. We lost a legend. My heart goes out to his loved ones and family. 💔💔💔 rest in peace Kobe pic.twitter.com/MRhsYJwzTb

I’m so sad and stunned right now. In Staples Arena, where Kobe created so many memories for all of us, preparing to pay tribute to another brilliant man we lost too soon, Nipsey Hussle. Life can be so brutal and senseless sometimes. Hold on to your loved ones. We miss you, Kobe

