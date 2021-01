Bruce Willis se niega a usar cubrebocas; lo expulsan de una farmacia

ESTADOS UNIDOS.- Bruce Willis fue expulsado tras negarse a usar cubrebocas en una farmacia de Los Ángeles.

Tras revelarse esta información pidió perdón públicamente al convertirse en el blanco de críticas por no respetar las medidas de seguridad.

De acuerdo con Page Six, se negó a cubrirse nariz y boca “a pesar de llevar un pañuelo en el cuello que podría haberse subido fácilmente”. Este hecho molestó al resto de clientes.

Bruce Willis was asked to leave pharmacy for 'refusing' to wear a mask so he left without making a purchase. Willis is no superhero and could Die Hard if he gets COVID. pic.twitter.com/iYZXh7YcqQ

— Nita Cosby (@5_2blue) January 12, 2021