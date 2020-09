Belinda y Christian Nodal se casarán el próximo año

MÉXICO.- Christian Nodal dio detalles de lo enamorado que está de Belinda y aseguró que se casarán el próximo año.

Lo anterior durante una entrevista con el programa La Saga, de Adela Micha, donde además mencionó que nunca había amado de esa manera.

Belinda se encontraba a un costado de él, de pronto la vio y sin tapujos dijo: “me voy a casar con ella“.

Adela le preguntó que cuándo y Nodal aseguró que el próximo año.

Ante la pregunta del famoso tatuaje de su pecho con los ojos de Belinda, Nodal explicó:

“Amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Ella tiene los ojos más hermosos del mundo y yo los tengo aquí”.