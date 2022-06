NUEVO LEÓN.- Este sábado Belinda regresó a los escenarios mexicanos al presentarse en el Machaca Fest, en el Parque Fundidora, luego de varios meses envuelta en la polémica, sin embargo se marea durante su presentación.

Durante su presentación, la cantante expresó sentirse mareada, pues se le había bajado la presión. Ante esto se vio obligada a detener unos minutos su show, debido a una sensación de vértigo, por lo que decidió sentarse en el piso ante el miedo de sufrir un desmayo.

Belinda aceptó que no se sentía del todo bien en cuanto a salud se refiere, sin embargo continuaría con su concierto por sus fans, a quienes les expresó su cariño y les prometió no fallarles.

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, exclamó.