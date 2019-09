Belinda aparece con un ‘nuevo novio’… y no es Lupillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo cuando ya nos habíamos ilusionado con Belinda y Lupillo Rivera nos cae esta sorpresa como balde de agua fría. Captaron a la joven artista muy cariñosa con otro hombre ¿quién será?

¿Quién es el hombre misterioso?

Después de su presentación en el Auditorio Nacional con Los Ángeles Azules, Belinda fue captada recostada sobre el hombre de otro hombre.

Al parecer, las fotografías fueron tomadas cuando Belinda viajaba rumbo a Miami. Sin embargo, al llegar a su destino, bajo del avión junto a su representante.

Según el programa Un Nuevo Día, de Univision, el hombre sospechoso es Ben Talei, un cirujano plástico de 41 años, originario de California.

Belinda y Lupillo no se van a casar

Durante semanas, la expectativa de una relación entre Belinda y Lupillo creció como la espuma. Sin embargo, es momento de poner los pies en la tierra y aceptar que la “novela de amor” que creímos que existía era solo una relación de amigos.

En un video por Instagram, Lupillo explicó toda la situación entre él y su compañera de La Voz.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos”, aseguró Rivera.

Relató que se conocieron en La Voz y, desde entonces, han salido a varios lados “como amigos”.

Sobre el tatuaje de Belinda, dijo que se lo hizo por un reto que la cantante le lanzó.

“Me dijo ella: ‘¿A qué no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, dijo.

Sobre la boda, Lupillo dijo: “Nunca hemos planeado ninguna boda, no tenemos planeado nada de ese tipo. Una boda es muy serio y eso no existe tampoco”.