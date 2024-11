Artistas que se presentarán en el Corona Capital 2024

Instagram.

MÉXICO.- El festival Corona Capital 2024 ya tiene horarios oficiales por día, por lo cual, los asistentes ya podrán organizarse para decidir qué artistas quieren ver, pues el lineup de este año tiene a grandes músicos, como Paul McCartney, Iggy Pop, Green Day, entre otros.

El icónico festival se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México y reunirá lo mejor de la música en inglés, como lo ha hecho en ediciones anteriores.

Estos son los horarios oficiales del Corona Capital 2024

Cada día del Corona Capital tendrá cinco escenarios, por lo que a continuación te compartimos cómo se distribuirán los artistas por día y por escenario.

Viernes 15 de noviembre

Corona

Lo Moon (15:00-15:30 horas)

City and Colour (16:00-16:30 horas)

Blonde Redhead (17:10-17-50 horas)

Clairo (18:50-19:00 horas)

Cage The Elephant (21:00-22:10 horas)

Gren Day (23:00-01:00 horas)

Vans

Brigitte Calls Me Baby (14:30-15:00 horas)

Tops (15:30- 16:00 horas)

The Vaccines (16:30-17:10 horas)

David Kushner (17:50- 18:50 horas)

The Mars Volta (19:50- 21:00 horas)

Toto (22:10-23:30 horas)

Corona Cero

Water From Your Eyes (14:30-15:00 horas)

The Beaches (15:30- 16:00 horas)

James Vincent McMorrow (16:30-17:10 horas)

BadBadNotGood (17:50- 18:50 horas)

Raye (19:50- 21:00 horas)

Zedd (22:10-23:30 horas)

Viva Tent

Very Nice Person (15:20- 15:50 horas)

Two Another (16:20-17:00 horas)

Isabel Larosa (17:30-18:10 horas)

French 79 (18:40- 19:30 horas)

The Yussef Dayes Experience (20:00- 21:00 horas)

Twin Shadow (21:40-22:40 horas)

Honne (23:30-24:35 horas)

Nivea

Air Yel (15:00-15:30 horas)

Blu Eyes (16:00-16:30 horas)

Alice Phoebe Lou (17:10- 17:50 horas)

Magic! (18:50-22:10 horas)

Warpaint (21:22:10 horas)

Sábado 16 de noviembre

Corona

Petey (15:00 – 15:30 horas)

Luke Hemmings (16:00 – 16:30 horas)

Crystal Fighters (17:00 – 17:50 horas)

St. Vincent (18:50 – 19:50 horas)

Travis (21:00 – 22:00 horas)

Shawn Mendes (23:45 – 01:15 horas)

Vans

The Aquadolls (14:30 – 15:00 horas)

Nico Vega (15:30 – 16:00 horas)

Ekkstacy (16:30 – 17:10 horas)

American Football (17:50 – 18:50 horas)

Jessie Reyez (19:50 – 21:00 horas)

Melanie Martinez (22:10 – 23:45 horas)

Corona Cero

Michelle (15:30 – 16:00 horas)

Del Water Gap (16:30 – 17:10 horas)

Black Pumas (17:50 – 18:50 horas)

Primal Scream (19:50 – 21:00 horas)

New Order (22:10 – 23:30 horas)

Viva Tent

Una mía (15:20 – 15:50 horas)

Tora (16:20 – 17:00 horas)

Charlotte Day Wilson (17:30 – 18:10 horas)

BBNO$ (18:40 – 19:30 horas)

Boy Harsher (20:00 – 21:00 horas)

Jorja Smith (21:40 – 22:40 horas)

The Blaze (23:30 – 00:30 horas)

Nivea

Feeble Little Horse (15:00 – 15:30 horas)

Busted (16:00 – 16:30 horas)

Mxm Toon (17:10 – 17:50 horas)

Thee Sacrel Souls (18:50 – 19:50 horas)

Explosions in the sky (21:00 – 22:10 horas)

Domingo 17 de noviembre

El último día del festival es uno de los más esperados, ya que tendrá como headliners a grandes artistas quienes cerrarán con broche de oro una edición más del Corona Capital 2024, sus horarios por escenario, son:

Corona

Paul McCartney (23:30-01:00 horas)

Vans

Jack White (22:10- 23:00 horas)

Corona Cero

Empire Of The Sun (22:10-23:30 horas)

Viva Tent

Sophie Ellis Bextor (21:40-22:40 horas)

Nivea

Eyedress (21:00-22:10 horas)