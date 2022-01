Andrew Garfield gana Globo de Oro por actuación en ‘Tick, Tick… Boom!’

MÉXICO.- Andrew Garfield, el actor que interpretó a Spiderman en No Way Home, fue aclamado por la crítica por su actuación en la película musical ‘Tick, Tick… Boom!

Fue por medio de Twitter que se dio a conocer el actor estadounidense se llevó el Golden como mejor actor en una película musical.

It takes 43 muscles to smile. Thanks for the work out 🏋️‍♀️ Andrew Garfield, and congratulations for taking home the #GoldenGlobe for Best Actor — Motion Picture — Musical/Comedy. pic.twitter.com/V55dore2eH

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022