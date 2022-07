Andrés García revela, que no le cae bien a Enrique Guzmán

Foto: Cortesía.

MÉXICO.- Andrés García protagonizó hace algunos años un pleito con Enrique Guzmán, no hablaron abiertamente sobre esto; hace aproximadamente un año, se le preguntó a Andrés y entonces no le quedó más que comentarlo.

Andrés García aseguró que la enemistad con Enrique Guzmán inició cuando ambos eran muy jóvenes y el cantante quería dar la impresión de que todo el mundo le caía muy bien.

Cuando empezó a tratar al actor, no pudo fingir y desde el primer momento demostró que no le caía bien. Para Andrés no hubo problema, hasta que coincidieron al vivir en la misma zona.

Andrés García considera falso a Enrique Guzmán

Luego de un tiempo siendo vecinos los problemas entre ambos se hicieron más grandes pues estuvieron a punto de llegar a los golpes, sin embargo, esto nunca ocurrió debido a que Guzmán nunca quiso resolver sus diferencias de esa manera.

“Nunca se atrevió a aventarse un tiro a chin… conmigo, pero yo me daba cuenta, como que estaba muy cerca, estábamos a una cuadra una casa de la otra, en una barranca allá en “San Bernabé” (CDMX)” señaló el actor de 81 años de edad.

Enrique Guzmán nunca dejó de ser correcto en su trato hacia él, lo cual consideraba como “hipócrita” pues le hubiera resultado más sencillo resolver todo a golpes.

“Como yo me daba cuenta que a él le costaba trabajo, se forzaba a ser amable y en poner buena cara y a mí no me gusta ser falso, ¿para qué me pones buena cara? Chin… tu madre tú, chin… mi madre yo y vámonos’. Siempre fue correcto, pero pesado conmigo”, finalizó el actor.

Andrés García afirma, que él en ningún momento sintió envidia por la fama o el talento de Guzmán y tampoco sabe si el cantante sentía algo así por él. “Yo no le tenía celos, a lo mejor él a mí sí, no lo sé”

Finalizó su relato haciendo hincapié en que a él no le gusta ser “falso” con las personas y por eso le incomodaba estar junto al cantante, pero no llegó a ser grosero con él.