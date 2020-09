Andrea Legarreta fue hospitalizada por neumonía

CIUDAD DE MÉXICO. – La conductora Andrea Legarreta fue hospitalizada este sábado por tener neumonía.

La titular del programa matutino Hoy en días pasados dio a conocer que tanto ella como su familia dieron positivo a Covid-19.

Es por eso que ha tenido complicaciones por la enfermedad y una de ellas es tener neumonía, aunque no de gravedad.

Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa”, dijo Legarreta.