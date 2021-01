Andrea Escalona promociona a TV Azteca en un juego del programa “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Televisa y TV Azteca se consolidaron como las cadenas de televisión más importantes de México. Buscan cada una, tener mayores niveles de audiencia.

Una de las bases que se mantiene en las diferentes emisiones es no promocionar a la competencia. Sin embargo Andrea Escalona cometió un error al promocionar a la televisora del Ajusco durante el programa Hoy.

Se equivoca y promociona a TV Azteca

Durante el juego ‘Los cuadros’ del programa Hoy, Andrea Escalona cometió el error, sin embargo continúo con el juego como si nada hubiera pasado.

La dinámica consistía en dar pistas para que alguien más adivine la imagen del personaje o el objeto que aparece en sus espaldas.

En el equipo se encontraba Mariana Ochoa, Galilea Montijo, Raúl Negro Araiza y Andrea Escalona. La hija de Magda Rodríguez tenía que hacer que la integrante de OV7 adivinará a Andrés Palacios.

Para ello, la conductora recordó los inicios del actor en TV Azteca y con la presión del tiempo gritó: “estaba en Azteca”. Al darse cuenta de su error rectificó y señaló: “estaba en la otra empresa, en el Ajusco”.

La conductora siguió con el juego y ya no de dio importancia al error de haber promocionado a TV Azteca en pleno programa de Hoy.

Por otra parte, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Escalona reveló que se encuentra muy agradecida con Televisa. Ha recibido un gran apoyo que ha sido más claro desde la muerte de su mamá.

Pero la conductora recordó que ella no salió en malos términos con TV Azteca ya que incluso le habían rogado para que se quedará.

La presentadora destacó que no aceptó porque no podía estar en un lugar donde su madre Magda Rodríguez no era bien vista, por lo que decidió irse con su mamá a la televisora de San Ángel.