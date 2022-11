Alfredo Adame perdona a sus agresores tras golpiza que le propinaron

MÉXICO.- Hace unos meses Alfredo Adame sufrió una golpiza en las afueras de su domicilio en Fuentes de Tepepan. Los hechos ocurrieron el pasado de septiembre. Los golpes fueron tan grandes que tuvo que someterse a una cirugía; pues su rostro quedó muy mal. El día de hoy Adame anunció que llegó a un acuerdo económico con sus agresores.

A través de una entrevista con Venga la Alegría fue donde el exconductor de Hoy aclaró los hechos e informó que las personas acusadas podrán llevar a cabo su proceso en libertad.

“La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie, ellos decían o imploraban que su familia. Uno de ellos acaba de tener un bebé, mi intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente”, comenzó a decir.

Asimismo, en cuanto a la cifra que se quedó en el acuerdo, Alfredo no quiso dar más detalle, solo aseguró que fue algo meramente simbólico a comparación de todo lo que ha gastado durante su proceso legal.

Recordemos que hace unos días el exconductor aseguró que no estaba dispuesto a ninguna negociación con los hombres que presuntamente le dejaron cuatro fracturas en el rostro.

“Yo no llego a ningún arreglo a menos que esté garantizada mi seguridad que es lo que me importa y que se haga la reparación del daño. No me importa la reparación del daño, ese no es el problema”, señaló durante un encuentro con los medios.