Alejandra Guzmán: lo que más quiero es que Frida Sofía pueda perdonarme

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán habló sobre la situación con su hija Frida Sofía y dijo que lo que más quiere es que puedan personarse.

“Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla. Igual que ella pueda perdonarme a mí de muchas cosas, pero no hay nada que no se pueda solucionar”, dijo.

Guzmán declaró que espera que algún día su hija Frida Sofría pueda comprenderla. “Cuando quiera acercarse, sabe que aquí estoy”.

La artista le envió un mensaje a su hija, a quien explicó que, al igual que a ella, le tocó una madre trabajadora que le enseñó el valor de ganarse las cosas.

A pesar de la distancia entre ambas, Guzmán declaró que le desea lo mejor a su hija y está segura de que llegará lejos.

“A mi hija le deseo lo mejor, tiene todo para llegar mucho más allá que yo”, aseguró.

Alejandra Guzmán asegura que siempre ha estado en su vida

“Siempre he estado presente en la vida de Frida Sofía. Siempre he tenido como prioridad su amor, educación, oportunidades, porque ella estudió dos carreras”, dijo.

Guzmán refirió que, debido a dos intentos de secuestro, la envió a Estados Unidos. Allí, le compró un departamento en Miami.

“Nunca dejé de ir, de visitarla, de estar con ella cuando estaba enferma. El departamento donde vive yo se lo compré. He estado siempre al pendiente de ella”, refirió.

Consideró que la situación que tiene con su hija es normal en cualquier familia. Sin embargo, el ser figura pública hizo que el problema se agrandara.

El aborto de Frida Sofía

Al ser cuestionada sobre el aborto de Frida Sofía, Alejandra Guzmán dejó en claro que respeta la decisión de su hija.

“Yo no puedo hablar de algo que no es mi cuerpo. Yo no sabía de todo esto. Yo respeto su cuerpo y su decisión, pero yo no soy la que debe hablar de ese tema”, dijo.