Abuelita de Christian Nodal muere un día después que Belinda perdiera a la suya

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Christian Nodal informó que su abuelita murió a tan sólo un día que Belinda anunciara la muerte de su abuela Juana Moreno en España.

Nodal dio a conocer la noticia de su abuelita materna Rosario Gil con un mensaje y un video en su cuenta de Instagram.

Christian Nodal aseguró que su abuelita siempre estará presente en su mente y pecho.

También compartió en otra historia de Instagram un video en el que aparece la señora jugando con un perrito. Además el cantante mandó un mensaje para sus seguidores en Twitter:

Asimismo la actriz y cantante Belinda, pareja de Christian Nodal confirmó el día de ayer, la noticia de la muerte de su abuelita y le dedicó un mensaje a su nana Juana Moreno. Detalló que su abuelita es la mujer de su vida, su inspiración y su todo.

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo! Abuelita te amo, te amo, con locura. y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto… No sé cómo superar esta tristeza, este vacío… por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla. El peor año de mi vida este 2021. Ojalá un día acabe!!! Quiero que se acabe todo esto. No aguanto más”, escribió Belinda.