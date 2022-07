A Sergio Sepúlveda no lo dejan entrar al funeral de Fernando del Solar

Foto: Instagram

MÉXICO.- No se permitió el acceso al funeral de Fernando del Solar, a cualquiera que asistiera, una de esas personas fue Sergio Sepúlveda.

Gustavo Adolfo Infante, periodista, hizo pública la noticia a través de su canal de YouTube, donde detalló algunos aspectos de la vida y el funeral del famoso presentador de televisión.

El manager de Fernando del Solar se encargó de decidir quiénes entraban. A la llegada de Sergio Sepúlveda, le fue negada la entrada, comentó Infante.

“El mánager tomaba la decisión de quién entraba y quién no entraba… que a mucha gente no la dejaron entrar, que a un señor que se llama Sergio Sepúlveda, de Azteca, no lo dejaron entrar (…) Digo, igual les caía gordo, ¿no?”, dijo.

Al día siguiente de la muerte de Fernando, Sergio publicó una foto donde rememora su amistad con el argentino, con quien compartió pantalla numerosas veces, principalmente en el programa ‘Venga la Alegría’.

“Mi Fer, siempre sonriendo hasta en los momentos dramáticos; es la mas grande lección que me dejaste. No sólo como el tremendo conductor de TV, también como el hombre, papá, esposo, hijo, hermano, compañero y amigo solidario que fuiste. Quedaron mil risas y goles que compartir. #ArribaLosCorazones”, escribió Sepúlveda en su Instagram.

Sergio Sepúlveda fue de los primeros que se expresó al enterarse de la noticia del fallecimiento de Fernando, en Venga la alegría le dedicaron gran parte del programa, para recordarlo.

Además al día siguiente, la transmisión del programa fue en su honor, recordaron en imágenes y video, participaciones del conductor, como sus chistes en el ‘Chou de Fer’, las producciones de ‘No es lo mismo, pero es igual’, las noticias buenas y malas que dio en su trayecto por ese programa matutino.

Anna Ferro publicó fotos in memoriam, Sepúlveda comentó una de ellas, pero Anna no contestó. “Abrazo querida Anna”, escribió Sepúlveda, pero no obtuvo respuesta alguna.

Sergio Sepúlveda desmiente que le hayan prohibido entrar al funeral

Sergio Sepúlveda, salió a dar declaraciones respecto a la polémica que se generó sobre el funeral de Fernando del Solar.

El fin de semana se realizó el funeral del conductor, quien lamentablemente falleció a los 49 años a causa de una neumonía.

Al último adiós acudieron, familiares y amigos, entre ellos el conductor de ‘Venga la alegría’, su excompañero.

Respecto a esta información, el mismo Sergio desmintió que se le haya negado la entrada, tal y como lo informó Gustavo, según dio a conocer el programa Chisme No Like.

El programa de espectáculos conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, informó a través de sus redes sociales; que se pusieron en contacto con Sepúlveda para dar su versión y este les negó que la información que circula sea cierta.

“Se trata de una mentira”, expresó Sergio Sepúlveda.