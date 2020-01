2020 un año de nuevos lanzamientos en la música

Grandes cambios surgirán en el mundo de la música este año y es que nuevos artistas han dedicado los últimos meses a preparar su numos materiales discográficos con los que seguramente sorprenderán a su publico.

Selena Gómez forma parte de la lista de las artistas que estrenarán nuevo disco; ‘Rare’ es el nombre que recibe su tercer álbum discográfico de género pop que se estrenará el día 10 de enero y contiene temas como: ‘Lose You to Love Me’ y ‘Look At Her Now’.

La cantante estadounidense y muy aclamada Lady Gaga es una de las celebridades que anunció que este año trae un nuevo álbum el cual llevará por nombre ‘Adele’, lo cual sorprendió a todos sus seguidores quienes comenzaron a especular sobre el nombre, algunos supusieron que podría tratarse de una colaboración con la artista Adele.

‘Future Nostalgia’ es el segundo álbum de estudio de la cantante británica, Dua Lipa que también se estrena este año en el que el primer sencillo de la producción es el tema ‘Don’t Start Now’.

El género Punk-Rock también recibirá un gran estreno con el decimotercero álbum de la agrupación Green Day el cual lleva por nombre: ‘Father of All Motherfuckers’ y será lanzado el día 20 de febrero.

Por su parte el cantante David Bisbal es quien sorprenderá este 3 de enero con: ‘En tus planes’ su nuevo álbum pop que incluye sus más recientes éxitos como: ‘A Partir de Hoy’ con Sebastián Yatra, ‘Perdón’ con Greeicy Rendón, ‘Bésame’ con Juan Magán y ‘Abriré la Puerta’ con Alejandro Fernández.

Sin embargo otros artistas que estuvieron ausentes los últimos años podrían regresar entre ellos Rihanna quien decidió hace unos meses retirarse de su carrera musical para trabajar en su empresa, por otro lado la cantante española, ‘La Rosalía’ quien supuestamente tiene un futura colaboración con la éxitos Billi Eilish quien para este año también tiene una gira por México.