Rockean en la Fenaza con El Tri

ZACATECAS.- La legendaria banda de rock mexicano, El Tri, sacudió el Multiforo con su versátil concierto en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).

Los asistentes corearon temas de los 60’s al lado del icónico Alex Lora, vocalista de la popular banda, quién con una Bandera de México los invitó a cantar el himno nacional.

Triste canción de amor, sonó por todo el recinto ferial, ya que los espectadores secundaron eufóricos a la agrupación que se apropió del género del rock en español en el país.

Por su puesto, uno de los himnos que no puede faltar en sus conciertos, fue las Piedras Rodantes, tema que por cierto, fue compuesto para la película Un año perdido y a la fecha es una canción que los caracteriza en todas partes.

Alex Lora, se aseguró durante toda la noche que los fans estuvieran siendo felices, cuestionó en repetidas ocasiones si estaban contentos y su música agradaba, además, exaltó a no formar parte de las políticas de los corruptos.

El Tri, logró a reunir a varias generaciones en la edición 2019 de la Fenaza para rockear juntos, son más de cinco décadas de trayectoria por lo que, también interpretaron canciones de su álbum Nacimos para rodar y… me vale madres.

Al inicio de su carrera, la agrupación se llamaba Three Souls in My Mind, por cierto sus canciones eran más inclinados al inglés, luego cambió a El Tri de Lora y finalmente quedó como El Tri.