Ya se veía venir la austeridad

Francisco Murillo Ruiseco, fiscal. Foto: Cortesía.

La austeridad franciscana ya empezó hacer estragos en uno de los órganos de gobierno más importantes para la paz y seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que encabeza Francisco Murillo.

Al interior hay muchos reclamos, quejas y lamentos, porque llevan más de tres años sin aumento de salario o prestaciones, de modo que las condiciones laborales son precarias.

Los únicos que han obtenido este aumento, son los trabajadores de base y por intervención del sindicato.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores de la fiscalía, por las labores que realiza y la información que maneja es personal de confianza y en muchos casos de contrato.

Dicen los agentes que, la última vez que una persona gozó de una basificación fue en el gobierno de Amalia García; desde entonces la carga de trabajo ha ido aumentando y el número de personas permanece prácticamente igual; los pocos que se mantienen al pie del cañón, no han sido reconocidos ni con lo económico ni en lo moral, los “menos miran”.

Por si fuera poco, hay quejas por el trato duro y en ocasiones hasta déspota de la vicefiscal, Dolores Ramírez.

También en el tribunal

Otro funcionario que ya advirtió que el recurso es poco y el trabajo es mucho, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle.

Ante empresarios, diputados y miembros del gabinete de la nueva gobernanza, ha manifestado que de poco pueden servir los esfuerzos de las fuerzas federales y estatales para la contención de la delincuencia, si el tribunal no cuenta con los recursos y el personal suficiente para dar trámite a las denuncias, porque al final del día, todos los esfuerzos por preservar la paz y mantener la seguridad recaen en la dependencia que él encabeza.

Meanwhile

Mientras dependencias e instituciones sufren por los recortes y la austeridad, otras como la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Guillermo Carrillo, se da el lujo de incurrir en subejercicios, y dicen que no es falta de ganas sino de tiempo, no les alcanzarán los días para sacar tooodas las licitaciones y proyectos pendientes, ya es casi septiembre.

La conquista de Aguascalientes

Hace algunos días comentábamos que la gobernadora electa de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconocía un éxodo de zacatecanos que buscaban invertir o cambiar de vida, parece que sus comentarios tuvieron eco en la clase política, pues varios hidrocálidos reniegan que la dirigencia de Morena en el estado vecino a cargo del zacatecano Eulogio Monreal Ávila, y la del PRI bajo al mando de Carlos Peña Badillo, dicen que nada más falta que le entreguen el PAN a Pedro Martínez o a Rodrigo Román y Movimiento Ciudadano a Cuauhtémoc Calderón, más lo que se junte.

Informes “diferentes”

El gobernador David Monreal ya trabaja en lo que será su primer informe de gobierno, ha pedido propuestas para que llegue a más zacatecanos, una de las primeras opciones que le dieron es que haga informes regionales, como algo novedoso, pero, esa mecánica ya la realizó Alejandro Tello y los resultados no fueron ni de cerca los esperados, los mismos funcionarios se veían cada semana en distinto municipio para oír el mismo mensaje.

Invasión potosina

Ha sido notoria la gran campaña publicitaria que el gobernador de San Luís Potosí y Ricardo Gallardo “El pollo” ha realizado en Zacatecas para promover su feria nacional, espectaculares en pleno boulevard, boletines, spots y de más. Ojalá así se promueva la feria de los zacatecanos.

Urgencia no hay

No deben tener mucha prisa por reactivar la economía del estado. La primera reunión del Comité técnico del Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina, uno de los más importantes del presupuesto estatal, se realizó la primera semana de junio de 2022. Exactamente 8 meses después de asumido el gobierno. Y se hizo, exclusivamente para presentar a los funcionarios que se sumaron al Comité y para presentar al nuevo secretario de actas. Esto haría suponer que ese dinero no se ha tocado y estos meses ha crecido el ahorrito para algún gran proyecto de seguridad estatal.

Llegó el senador a Zacatecas

Esta la Plaza de Toros en extrema remodelación después de años. Esto gracias a que llegó el senador Pedro Haces a hacer empresa taurina para la feria, tiene su objetivo claro: reactivar la Plaza de Toros. Zacatecas tendrá uno de los mejores carteles del año en el país, además el establecimiento se volverá también sede de otros eventos como Cuernos Chuecos y lucha libre. Haces viene con todo para apoyar al estado no solo en temas económicos, también culturales, pues prestará su colección privada de arte taurino para fomentar el amor por la tauromaquia. Su presencia seguro también apoyará el tema de seguridad en la feria.