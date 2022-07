VIENE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FRESNILLO

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La masacre de cinco personas en una cantina de Fresnillo, el reclamo del cantante y diputado federal Marco Flores por el asesinato de su chofer y otros sucesos violentos ya retumbaron hasta Gobierno Federal. Y por eso hoy estará en Fresnillo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Estará por ahí de las 10 de la mañana en sesión del consejo de seguridad, junto con el gobernador David Monreal. Están convocando a más de medio gabinete, el fiscal Murillo y mandos de seguridad federales. Hay especulaciones sobre la permanencia de Adolfo Marín como secretario de Seguridad estatal y qué tanto respaldo o críticas recibiría por parte de Rodríguez Velázquez.

Pactan con la Nueva Gobernanza, no con Uswaldo

Una cosa es que el sindicato de salud que dirige Norma Castorena haya llegado a un acuerdo con David Monreal, y otra que estén perdonadas las ofensas y diferencias que se tuvieron con Uswaldo Pinedo, secretario de Salud. Lo importante para Norma es que ya se destrabó el conflicto por las 450 plazas que se ocuparán para el Hospital de la Mujer de Fresnillo, y que será operado por el IMSS. El convenio establece que se contemplarían 118 cambios de adscripción para este hospital y habrá un acomodo ordenado del resto del personal que se asigne, privilegiando antigüedad y méritos del personal, tanto de los que vengan de la SSZ como del propio IMSS, del que por ahora se contemplan 18 cambios de adscripción. “Todos cabemos”, dice la dirigente sindical. Su gente celebró el acuerdo y ya liberaron el plantón que tenían en el hospital. Están conformes y dejaron de ser un obstáculo para que Zoé Robledo, director general del IMSS, proceda a la operación del hospital. Pero nada de eso tiene que ver con las acusaciones de duplicidad de funciones contra Uswaldo Pinedo y el resentimiento que le guardan algunos sindicalizados. Ese asunto se manejará en otra cancha.

Sarita se fortalece

Ayer en la capital se llevó acabo el arranque de la colecta Juntos Podemos más 2022 por parte de los directivos de la Cruz Roja estatal. En el evento rindió protesta la señora Sarita Hernández como presidenta honorífica de la Cruz Roja. Al momento de dar su mensaje se mostró fuerte y decidida a trabajar para ayudar a Zacatecas. Para la mayoría de los asistentes era la primera vez que la escuchaban dar un mensaje. Aunque el evento organizado por la Nueva Gobernanza no logró el quórum que esperaban salió bien después de 2 años de que no hubo colecta a causa de la pandemia.

Lo que vale la pena

No solo el cuidado del agua es lo que le está preocupando a la SAMA. Su titular Susana Rodríguez trae proyectos necesarios e interesantes de reforestación y cuidado al medio ambiente, en los que se están incluyendo jardines polinizadores para la conservación de especies. Este tipo de acciones cobra cada vez cobra más relevancia en agendas globales y para bien del estado eso lo tiene muy claro la secretaria. Por lo pronto, en SAMA preparan el listado de obras de infraestructura de agua para el informe. La dependencia sí está trabajando.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que entre los integrantes de la Junta Directiva del Issstezac han surgido diferencias entre Ignacio Sánchez, director del instituto, y el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, junto con Ruth Angélica Contreras, coordinadora de Planeación. Estos dos últimos formaron un equipo que es el que más cuestiona los planes de Nacho Sánchez. ** Cuentan las crónicas de la UAZ que alguna vez la doctora Mariana Terán organizó una colecta para apoyar al académico José Enciso Contreras, también director de la Unidad de Investigaciones Histórico-Jurídicas del Poder Judicial en Zacatecas. Pero esa colecta no cayó muy bien en los círculos académicos. Un profe le preguntaba al otro.

— ¿Y tú vas a cooperar?.

¬¬— No, ¿cómo crees?

— ¿Por qué no?

— Ese gana más que tú y yo juntos.