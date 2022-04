VENGANZAS, CHICANADAS Y TRAICIONES ENTRE DIPUTADOS

Zacatecas no espera mucho de sus legisladores, y aún así logran decepcionar. Es posible que el Congreso local sea demandado por presuntos actos de corrupción para revivir la facultad de repartir ayudas sociales. Aunque la mayoría de los ayuntamientos estuvo en contra de que revivieran las herramientas legislativas, la Legislatura se agarró del retraso en sus respuestas para darlas como afirmativa ficta, es decir, a favor. Pero, dicen en el gremio jurídico, ese recurso solo se aplica en procedimientos administrativos, y con anuencia del Tribunal de Justicia Administrativo. El petista Xerardo Ramírez insiste en que lo que hicieron es legal, pero quienes critican la reforma aseguran que en todo casi, si los cabildos no respondieron a tiempo, se debió tomar como negativa ficta. El Oso Medina, el abogado Rada y otros que andan en la grilla están seguros de que en la Legislatura torcieron la ley para revivir las partidas de ayudas sociales. Y eso que ahí tienen al diputado Jehú Salas que se cree un erudito del Derecho.

Dos bloques

Imelda Mauricio consumó su venganza. Ella y la diputada Priscila Benítez dejaron Morena para sumarse a Nueva Alianza, y de paso quitar a Armando Delgadillo de la presidencia de Patrimonio y Finanzas. Imelda y Priscila se sentían agraviadas. Ya ni siquiera iban a las juntas de la bancada morenista y su cambio de camiseta lo tenían planeado desde hace tiempo. Imelda no perdona que le hayan quitado el liderazgo en Morena; y Priscila tuvo algunas diferencias con el equipo del Bienestar. Ahora, las diputadas rebeldes se unen a sus compañeras Susana Barragán y Martha Rodríguez. Esa ruptura entre legisladoras oficialistas viene más allá del Congreso. Las rebeldes no estarían abandonando el bando de la Nueva Gobernanza, sino en el equipo del Bienestar. Priscila dijo que ya no se quiere someter a la delegada y alegó que las traiciones están en otro lado. “¿Porqué no se dice cuando se votó lo del magistrado, ¿esa no es traición? Eso es un beneficio.” Priscila le declaró la guerra a la delegación de Programas Sociales, pero insiste en que sigue siendo aliada del gobernador. “No me pueden acusar de traición”.

Uniformes patito

Hay una bronca que se revisa en la Secretaría de la Función Pública respecto a la compra de uniformes y otros equipos para la Secretaría de Seguridad Pública que fueron de pésima calidad. Esta adquisición se hizo todavía en la administración de Alejandro Tello. Ni los policías ni el secretario de Seguridad de entonces, Arturo López Bazán, querían los uniformes, pero el titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Jaime Flores Medina dio luz verde a la compra. Luego, Función Pública ordenó detener el proceso, pero una vez más la adquisición avanzó por ordenamiento del Tribunal Administrativo, a cargo de Uriel Márquez. Los uniformes se compraron, pero la licitación sigue impugnada. Es probable que por ello se estén fincando responsabilidades.

Acomodo tenso de morenistas

Se anticipa que, cuando designen al candidato Presidencial de Morena Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrad, los diferentes grupos morenistas se estarán peleando por las coordinaciones locales de campaña. Andará Ulises Mejía, el dirigente Fernando Arteaga, El Oso Medina y otros peleando liderazgos. También estarán los servidores de la nación de Vero Díaz con quienes tendrían que hacer equipo los primeros, aunque no quieran.

Runrunazos

Dícese de Mariano Casas que está buscando acomodo en otra área de la Nueva Gobernanza, mientras que Efraín Huerta quedó como el titular de la Jefatura de Oficina del Gobernador. * Cuenta la leyenda que el exregidor de Guadalupe, Roberto Juárez, con una dirección en la Secretaría de Educación, se autoasignó un montón de horas que es difícil de creer que las cumpla. Hay indignación en la misma dependencia por lo gandalla de este exregidor y que hasta el momento nadie le ha puesto un alto. * Tal y como lo adelantamos; *Pablo Torres Corpus se integra al gabinete de Humberto Salazar en Jerez, municipio que el nuevo secretario conoce muy bien ya que fue el responsable de qué en 2007 se obtuviera el nombramiento como Pueblo Mágico. En su trayectoria Torres Corpus ha ocupado cargos en área de turismo, Cultura, Finanzas, Administración, y ahora tendrá como misión concertar la gobernanza municipal.