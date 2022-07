Se dividen priístas por rechazo a Alito Moreno

Cuquita Ávalos, diputada local.

Unos lo odian y otros todavía lo defienden. Así se trasladó la discusión en Zacatecas por la permanencia de Alejandro Alito Moreno, en la dirigencia nacional del PRI. Cuenta la leyenda que por ahí alguna figura del comité nacional del PRI ha querido censurar a figuras priístas que están inconformes con la permanencia de Alito como líder nacional. La diputada Cuquita Ávalos ha expresado la inconformidad que sienten muchísimos militantes por tener un líder señalado de corrupto e ineficiente. Y supuestamente, la llegó la indicación de que le bajara un par de rayitas a su inconformidad. Incluso, se dice que hasta amenazaron a la diputada de Jerez. La confrontación supuestamente es parte de la contienda que habrá por la dirigencia estatal, en la que ya se han apuntado Carlitos Peña, Héctor Bernal y Erick Muñoz, entre otros.

Pese a que lo relevaron de la Dirección de Catastro, Héctor Menchaca se considera uno de los consentidos de la Nueva Gobernanza. Se sabe que el exdiputado ya accedió a irse al Archivo General del Estado, pero solo como encargado. Menchaca habló con el gobernador David Monreal y espera que después del informe de septiembre, se le considere en alguna otra área, que tenga más peso en el ámbito político. Mientras eso sucede, Menchaca se sigue autoproclamando como uno de los “consentidos” y algún día espera vengarse del “soberbio” subsecretario de Ingresos, Juan Carlos López Elías, quien le notificó de su despido de Catastro

Suspicacias, dudas y rumores ha generado el reciente nombramiento de la nueva presidenta del patronato nacional de la feria nacional de Zacatecas (Fenaza), Yaseth Hernández. A pesar de tener un buen historial académico, haber evidenciado ganas de hacer las cosas, capacidad y lealtad, carece de experiencia en la organización de eventos, desde charreadas hasta mega conciertos, palenques y eventos culturales y ni que decir de la relación directa dura y permanente que se debe de tener con todos los expositores, desde los que venden chácharas chinas, hasta los artesanos.

Ya no es referencia de liderazgo y menos para los profes el otrora influyente Víctor Fernández El Grande, quien usó su influencia en el magisterio para conseguir una plaza para su hija. Es un líder marchito y corrupto que ya no genera simpatía ni obediencia de los profes. Por lo mismo ya no jugará ningún papel trascendental en el proceso de renovación de la Sección 34 del SNTE. Comienzan a surgir sospechas porque Soralla Bañuelos, actual dirigente, no ha publicado la convocatoria. Se sabe que en caso de una intervención del comité nacional, estos llevan las de perder en el sindicato. Además, los profes no lo permitirían.

Durante los primeros seis meses de la nueva gobernanza uno de los alcaldes estelares en medios y redes fue Jorge Miranda Castro, presidente municipal de Zacatecas, sin embargo, en las últimas últimos semanas la intensa actividad que mantenía en redes sociales y transmisiones en vivo se ha ido desdibujando, la duda es sí es burocracia, estrategia, cansancio o, prudencia.

En estos momentos una de las grandes preocupaciones en la Nueva Gobernanza es la Seduvot. Cuenta la leyenda que por ahí hasta en la administración de Sombrerete, mangoneada por el arquitecto Alan Murillo, les habría llegado una petición de “apoyo extraoficial”. Murillo es de los presidentes de oposición que está buscando cualquier pretexto para hacerle reclamos a Gobierno del Estado, y según parece le estarían dando elementos. *. Otro que se considera de los “consentidos” es Francisco González Ávila. Cree que será el próximo director del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo.