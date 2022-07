Como Ignacio Sánchez en el Issstezac, Chailito González quiere aplicar formas de austeridad implacables en el Ayuntamiento de Villanueva. Ya logró cuando menos asustar a los regidores que también son sindicalizados, y que estos dijeran: “si no hay acuerdos para un pliego petitorio, por lo menos no nos quite lo que ya tenemos”. Chailito alega … Leer más

Rogelio González, alcalde de Villanueva. Foto: Cortesía.

Como Ignacio Sánchez en el Issstezac, Chailito González quiere aplicar formas de austeridad implacables en el Ayuntamiento de Villanueva. Ya logró cuando menos asustar a los regidores que también son sindicalizados, y que estos dijeran: “si no hay acuerdos para un pliego petitorio, por lo menos no nos quite lo que ya tenemos”. Chailito alega que el presupuesto se tiene que cuidar, y que los servicios que brinda el municipio no pueden estar por debajo de las concesiones que se otorgan a la burocracia. De plano el morenista quiso desconocer los acuerdos anteriores entre el ayuntamiento y SUTSEMOP celebrados en 2015, debido a que ese convenio al parecer nunca se firmó debidamente en cabildo. Como lo hace la UAZ, el gobierno de Villanueva también destina recursos adicionales para extrabajadores, con el argumento de que algunos no alcanzaron a jubilarse o ni siquiera estuvieron dados de alta ante el IMSS. Por eso la Tesorería municipal pretende dejar de pagar estas jubilaciones, pues insisten en que no hay ningún compromiso formal. La regidora Ana Lilia Quiroz dijo que le quitaron una de esas jubilaciones desde que empezó a cobrar su dieta, pues le advirtieron que no podía tener dos salarios. Pero ella los está exigiendo. Los regidores hasta el momento se han negado a tronarse a los sindicalizados, pero Chailito está convencido de que debe reducirse el gasto en nómina de alguna manera, pues el ayuntamiento está en quiebra. Hay miedo de que el edil encienda la mecha para que en otros municipios hagan lo mismo.

Vendrían cambios luego del informe

Ya comenzaron a surgir especulaciones sobre supuestos cambios en el gabinete de David Monreal, que vendrían después de su informe en septiembre. El exdiputado local Felipe Delgado anda de vacaciones fuera del país, y a manera de broma comentó a sus excompañeros que regresaría a Zacatecas solo hasta que tenga alguna encomienda en el servicio público. “Eso pudiera ser más pronto de lo que crees”, le respondió la titular de SAMA, Susana Rodríguez. Unos cuantos exdiputados y otros que dicen haber trabajado en el proyecto andan ilusionados con la posibilidad de que los llamen después.

Insisten en comparecencias

Diputados de oposición e incluso los que se consideran aliados del gobernador, insisten en la comparecencia de tres funcionarios: Gaby Pinedo, secretaria General de Gobierno, Maribel Villalpando, secretaria de Educación; y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo Marín. Los dos últimos tienen mucho desgaste y los legisladores no se quieren esperar a confrontarlos en la glosa del informe, por ahí de octubre. Hasta ese entonces no hay ánimo de los funcionarios para responderle a los legisladores. Y si lo hicieran muy seguramente no cambiarían su forma de hacer o de dejar pasar las cosas, pero sería un excelente ejercicio democrático y de rendición de cuentas.

No deja el puesto

Pese a tener al sindicato en contra y ser acusado de duplicidad de funciones, Uswaldo Pinedo sigue como titular de la Secretaría de Salud. Pasan los días y no ocurre nada, por lo que todo indica que tiene la aprobación de la Nueva Gobernanza para quedarse. Y el día que sea funcionario de tiempo completo será por la renovación en el IMSS, no porque se lo exigan en la SSZ.

Runrunazos

En aquella trágica masacre del fin de semana, en la que murieron cinco personas durante el ataque al interior de una cantina en Fresnillo, una de las víctimas sería chofer del diputado federal Marco Flores Sánchez. * No le ayuda a Morena que el senador José Narro haya requerido un par de escoltas, y que después a estos los hayan reportado como desaparecidos. Esos asuntos contravienen las políticas de austeridad que clama la 4T. Aunque también por parte del Gobierno del Estado, desde hace muchos años, también se han comisionado escoltas a particulares y funcionarios. Alguna vez el exsecretario de Seguridad, Ismael Camberos, lo reconoció, pero nadie dijo ni a quiénes ni porqué los cuidan. Y esa práctica aún persiste en el actual gobierno, para protección de funcionarios allegados al poder. * Hubo muchas personalidades en los festejos de Caty Monreal este fin de semana. El viernes hubo callejoneada y sábado fiesta en la Mina del Edén. Por supuesto no podía faltar sus papás Marychuy y el senador Ricardo. *Ulises Mejía ya se anda promoviendo como el coordinador del proyecto de Claudia Sheinbaum en Zacatecas.