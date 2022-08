Pocos pero selectos

Foto: Cortesía.

El expresidente nacional del Instituto Federal electoral, Luis Carlos Ugalde, estuvo en Zacatecas, su visita fue de trabajo y relámpago, vino a dar algunas asesorías a empresas privadas, en la agenda personal solamente tuvo dos reuniones, una con magistrado presidente del supremo tribunal de justicia, Arturo Nahle García; la segunda con el presidente de Coparmex delegación Zacatecas, Antonio Sánchez González, las reuniones fueron en solitario y de ambos obtuvo información de primera mano sobre la situación que impera en Zacatecas y los posibles escenarios al corte del año.

Los soñadores, senadores

Sí las cosas no cambian, y los radicales de Morena no logran descarrilar al presidente nacional del PRI, será Alejandro Moreno Cárdenas, “alito” el que les ponga palomitas las candidaturas a diputados y senadores, ya lo hizo en 2018.

De ser así, lleva mano Miguel Alonso, ex gobernador de Zacatecas, y Carlos Peña Badillo, pero, Roberto Luevano, no les dejará el camino libre ni solitario, el “ex gordo”, sabe lo que trae y lo que tiene.

Te doy y me das

Luego de la controvertida y atropellada elección de Morena en Zacatecas, se realizó una operación cicatriz, en la que los perdedores y los ganadores aceptaron negociar; parece que si. solamente hay dos velitas encendidas, con dos síndicas, Zacatecas con Ruth Calderón y Jerez con la síndica Adriana Márquez Sánchez.

Nomás por joder

Después de muchos años, se pretendía que la plaza de toros de Zacatecas tuviera la marquesina e importancia que tuvo hace tres décadas, empresarios de primer nivel buscaron invertir y rescatar la plaza de Zacatecas, pero un picapleitos consiguió una suspensión que en nada le beneficia, pero si afecta a más de 400 familias.

Runruzazos

La fiesta del Centro platero pretendía ser muy discreta, lástima que los invitados empezaron a divulgar en tiempo real y de manera consistente las imágenes de la fiesta; lástima por la festejada que nada tiene que ver con los asuntos ajenos y las grillas aledañas.