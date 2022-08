NORMA JULIETA Y VERÓNICA, LOS DOS ESTILOS DIFERENTES

Norma Julieta del Río, Miguel Torres y Norma Castorena. Foto: Cortesía.

Amigos y enemigos de David Monreal dan respaldo a Miguel Torres

Investigan quién se quedó con dinero del PES

Vendría un acuerdo entre diputados para impulsar nombramientos

Cada vez son más quienes aseguran (o que se dan cuenta) que hay un distanciamiento político entre la delegada del Bienestar, Verónica Díaz, y la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río. Hay diferencias y desacuerdos que no pasan desapercibidos. Las dos funcionarias tienen estilos y formas muy distintas de hacer las cosas: a Díaz le atribuyen decisiones con afanes electorales y clientelares; a la comisionada un enfoque más institucional y perspectiva técnica.

Se supo que a Verónica Díaz no le gustó que su comadre se reuniera con el gobernador David Monreal y su hermano el senador Ricardo, un sábado por la mañana en Casa de Gobierno.

Por ahora, la coordinadora de programas federales y la del INAI no reconocen un rompimiento ni mucho menos un pleito como tal. Las dos mantienen su cercanía con el gobernador David Monreal, pero en sus formas y estilos comienzan a resaltar cada vez más las diferencias.

Dinero del erario

Por cierto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) instruyó a la mismísima Secretaría del Bienestar para que se den a conocer montos del dinero entregado en programas sociales por parte del banco del Bienestar. Siempre que se trate de recursos públicos se deben de dar a conocer las cantidades y destino. La Nueva Gobernanza deberá también transparentar los gastos en la presentación de los artistas de la Fenaza, como Julio Preciado, El Gran Silencio y los demás. Deberá poner el ejemplo y evitar lo que tanto se criticó cuando Benjamín “N” organizaba las presentaciones de la feria.

Todos caben

Dentro de las redes para apoyar a Claudia Shienbaum en Zacatecas comienzan ya a delegarse diferentes nombramientos y funciones como el de la exdiputada federal Mirna Maldonado, como enlace de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México con el clan Los Históricos. Los de este grupo presumen ser morenistas de convicciones. Apoyan la causa sin importar que haya o no ofrecimientos económicos o de chambas. Y ellos quisieran que todos los electores reflejaran su verdadera voluntad, no como en aquel maiceado proceso de elección de consejeros del partido, del pasado 1 de agosto. Ayer Mirna estuvo en Pinos junto a Ulises Mejía y Gilberto del Real para promover a Claudia.

Del D21 al Torres 24

Durante la visita del líder nacional del PRD Chuy Zambrano, el diputado federal Miguel Torres aglutinó cuadros de oposición y otros que hasta hace poco (y hace mucho) habían trabajado con y para David Monreal. En el galena Events, un salón de la avenida Pedro Coronel, el exalcalde de Fresnillo y alguna vez monrealista, Juan García Páez, despotricaba contra la 4T. El abogado Jorge Rada daba otro sermón sobre cómo el Issstezac había retenido pagos a los pensionados. Muy atentos andaban en la reunión Norma Castorena, líder sindical de la SSZ; Artemio Ultreras, por cierto exdirector de Issstezac; Heladio Verver y José Manuel Jaime Delgadillo, expresidente de Luis Moya y un líder de Telesecundarias que colaboró con el D21, entre otros.

Torres les hizo el llamado a fortalecer la oposición. Con el freno a la reforma eléctrica que proponía el Presidente, alegó el diputado federal perredista, se demostró la utilidad del voto a la oposición. Dijo que no ha sido fácil trabajar como opositor, ante las presiones e incluso intentos de intimidación por parte del régimen. Queda mucho trabajo por hacer en Zacatecas, advirtió Torres al reclamar la desaparición del fondo minero que le quitaron al estado, y a la falta de desarrollo en comparación con estados vecinos como Aguascalientes, Jalisco y Coahuila.

Quieren la verdad

Muchos que aceptaron jugar con la playera morada en la pasada contienda electoral, quieren saber qué pasó con recursos para las campañas del PES que nunca llegaron. Otros se sienten usados porque algunos líderes los ofrecían como paquete para apoyar a determinados candidatos de otros partidos. Todos esos reclamos se dan entre la lucha entre Nicolás Castañeda y el clan Santacruz, de quien dicen algunos pudo quedarse con algo de la bolsa para las campañas.

Opción para ponerse de acuerdo

Cuenta la leyenda que ya se planteó la idea para que los diputados locales puedan por fin resolver los nombramientos de la Comisión de Derechos Humanos y del titular del Órgano Interno de Control. La idea es que una designación la hagan los de Morena a su antojo y la otra sea para los del bloque plural. Obviamente los morenistas que coordina Maribel Galván se irían por la comisión.

Runrunazos

José Santiago Mercado, el síndico de Juchipila que tendría problemas de adicciones, ya no se reintegró al cabildo. Lo desplazaron por Benjamín Esparza *Antorcha Campesina se debilitó muchísimo con las derrotas electorales de *Osvaldo Ávila y César Ortiz, pero aún así quieren hacerse presentes y ya tratan de marcar gestiones con Gobierno del Estado. Los Antorchistas esperan presupuestas de Mariano Casas y Gaby Pinedo.