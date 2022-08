Enrique Flores.

Aquel programa de regularización de autos chocolate que impulsó el Presidente de la República fue muy festejado por la comunidad migrante y propietarios de estos vehículos, no tanto por las agencias automotrices. Pero hay un beneficio extra que los alcaldes y todos los automovilistas deben estar esperando. Se supone que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, reintegraría para obras de caminos y reparación de baches en los municipios lo recaudado entre los trámites de regularización. A Zacatecas le tocarían, mínimo 50 millones de pesos de más de 20 mil autos chocolate regularizados, aunque la cifra ya debiera ser mucho mayor. Hay caminos rurales y urbanos están en pésimas condiciones, con baches que parecen pequeñas presas. Supuestamente, la Federación ya comenzó a repartir 500 millones de pesos a nivel nacional. ¿Cuándo se verán reflejados en el estado?

La carta de Memo

Muy inspirado, Memo Ulloa habría escrito una carta en la que echa flores y porras a más no poder al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. Le ofrece su más “amplio respaldo y solidaridad” ante “la persecución y hostigamiento” del actual gobierno. Atribuye todos los ataques contra Alito a que simplemente este no apoyó la reforma eléctrica que impulsaba el presidente López Obrador. Se pretendía dar a conocer dicha carta a nombre de los expresidentes estatales del PRI. Pero al menos hasta ayer, Memo y Enrique Flores, el actual dirigente, eran los únicos aferrados en demostrarle su amor y devoción a Moreno. Los demás no le vieron caso. ¿Para qué?

Con el fondo minero

Se ve muy bien el proyecto de la cancha olímpica de futbol de Tlaltenango. Esa cancha se planeó y se gestionó durante el quinquenio de Alejandro Tello. Se hizo con recursos del Fondo Minero 2017 que la Secretaría de Economía se andaba jineteando. Esta dependencia palomeó por fin esta obra en septiembre del 2020. Y ayer el gobernador David Monreal y el secretario de Obras Públicas, Guillermo Carrillo, fueron a supervisar el proyecto.

Arrepentidos

Aquel sábado en que los servidores de la nación jugaron sucio, hay arrepentimientos de monrealistas que coinciden en mejor no haber participado. El senador Ricardo Monreal no metió las manos en el proceso. Sus seguidores hubieran hecho lo mismo, dicen, al menos para no legitimar la infame elección de consejeros de Morena. Hubo una candidata del clan de Saúl Monreal a los que los servidores de la nación le anularon hasta 40 votos. Ahí se acordaron cuando el doctor Ricardo le pidió a Chole Luévano ya no participar en la segunda vuelta de la elección de la capital, luego de que previamente le hubieran anulado el triunfo en 2016.

Cierran cárcel de Loreto

Por fin el gobierno de David Monreal se decidió a cerrar la cárcel de Loreto. Desde el Tribunal de Justicia se había hecho la advertencia: esta cárcel no servía. Había riesgo de fuga, procesados y sentenciados estaban juntos y en resumen no era recomendable. Antes de que Nancy Trejo, titular provisional de Derechos Humanos insistiera en el tema, el gobierno ordenó el cierre de esa cárcel y el envío de los reos que ahí estaban al penal de Ojocaliente. Esta disposición también le cae como anillo al dedo a la Nueva Gobernanza con el ahorro de recursos que se generarán.

Runrunazos

Movimiento Ciudadano protestó por la desaparición de José López, pare de Yuawi, aquel niño que hiciera el spot de Movimiento Naranja. Lo último que se supo de este señor es que andaba en Valparaíso. Mientras tanto los dramas y las tragedias continúan en el estado. Ayer trascendió el asesinato de un hombre en Fresnillo y su hija menor de 5 años, en el fraccionamiento Huertas de Abajo. * Cuenta la leyenda que después de perder la elección de la CMIC, Luis Marcelo Delgado busca refugio y recuperar influencia en el Colegio de Ingenieros.