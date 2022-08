LA FISCALÍA NO LAS BUSCÓ Y APARECIERON MUERTAS

Francisco Murillo, fiscal. Foto: Cortesía.

El fiscal Francisco Murillo quisiera que sus agentes tuvieran la efectividad y disposición que tienen los investigadores en programas policiacos como la Ley y el Orden. Pero la realidad es muy dura y hay casos en los que hay una indignante omisión del organismo procurador de justicia. Antes de irse de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez alcanzó a emitir una recomendación sobre un doble homicidio indignante, y de como en el Ministerio Público se quedaron de brazos cruzados. Hace tres años en Fresnillo una mujer, acompañada de su yerno, fue a denunciar el secuestro de su hija y su nieta. Ahí en la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 2, del Distrito Judicial de Fresnillo, mostraron fotos que habían enviado los secuestradores de la hija y la nieta. También dieron datos del teléfono y ubicación del celular de la víctima y del vehículo en el que iba. Pero lo que les respondieron en la Fiscalía fue indignante.

Una tragedia

Una agente del MP no les creyó o no quiso hacer nada. Les dijo que seguramente la hija se había autosecuestrado para sacarle dinero al yerno. Alegaba que en las fotos ella no se veía deshidratada ni con señales de haber sido secuestrada. No quiso molestar al grupo antisecuestros ni iniciar la más mínima investigación. Lamentablemente, unos días después de que sus familiares trataran de interponer la denuncia, madre e hija aparecieron muertas en una comunidad de Durango. Recientemente acabó la investigación del expediente CDHEZ/361/2019 que hizo Derechos Humanos al respecto, con la respectiva recomendación. La senadora Chole Luévano y el diputado Ernesto González habrían tenido conocimiento del caso, y por eso hicieron algunos reclamos a la Fiscalía, en la que también se quejan por los recortes presupuestales.

Línea de los Pinos

Mientras los clanes de Ricardo y Saúl Monreal, Luis Medina y otros morenistas se quejan del agandalle que sufrieron en la elección de consejeros de Morena del sábado, hay escenarios que pueden acrecentar las confrontaciones o generar alianzas inesperadas. Los mañosos servidores de la nación y los funcionarios que los acompañaron en la compra de votos, podrían recibir próximamente indicaciones desde la Ciudad de México para apoyar a alguna “corcholata presidencial”. Y si es Claudia Sheinbaum se haría una amalgama muy incómoda entre la gente de Verónica Díaz, coordinadora de programas federales, y los cuadros de Ulises Mejía y Los Históricos.

Corrupción en Loreto

En el gobierno de Loreto, que ahora mangonea Gustavo Aguilar, se investiga un presunto caso de corrupción en un programa de viviendas del FISE 2020. Un beneficiario denunció que su vivienda no tenía las medidas que se manejaban en el contrato de compra-venta. Evidentemente hubo algo mal ahí y muchos ya se preguntan en el municipio si el exalcalde José Luis Figueroa El Cepillo, actual diputado, habría estado enterado de esas supuestas transas.

Runrunazos

Por diversas circunstancias, Carlos Peña Badillo llega como delegado especial del PRI en Aguascalientes. No será un dirigente estatal como tal, pero tendría esas funciones de manera provisional. Y es que Antonio Lugo dejó la presidencia del estado hidrocálido, pues enfrenta broncas de acusaciones de violencia de género y pleitos con diputados y otras figuras de su partido. Hasta octubre se designaría un nuevo líder en Aguascalientes y mientras tanto Peña ejercerá sus influencias. * Cuenta la leyenda que al presidente de la ganadera, Cuauhtémoc Rayas, ya lo han bateado varias veces en la Nueva Gobernanza cuando este intenta charolear o presumir liderazgos que todavía no tiene, más allá de la asociación.