GEOVANNA Y XERARDO PACTAN CONTRATACIÓN DE SUS PAREJAS

Geovanna Bañuelos y Xerardo Ramírez.

La hermandad entre la senadora Geovanna Bañuelos y el diputado local Xerardo Ramírez es evidente. Tanto que las muestras de aprecio que se tienen se ven reflejadas en la política y en las nóminas de la Cámara Alta y el Congreso local. Los dos petistas hicieron un pacto de amigos, o “amigues” en lenguaje inclusivo. Xerardo promovió la contratación como asesor de Juan Carlos Corona Campos, pareja de Geovanna, y esta hizo lo propio con Francisco Armando Ríos Gamboa, obviamente a solicitud del diputado local. Ríos Gamboa también llegó a beneficiarse de los recursos de las llamadas herramientas legislativas y se dice que este era uno de los motivos por los que Xerardo tenía gran interés en revivirlas. Quien más ganó con el tema de las contrataciones fue la pareja del diputado Ramírez. Hay un contrato del primer semestre de este año en el que el Senado le pagó 32 mil 500 pesos por quincena a Ríos Gamboa. Este tipo de enjuagues desaniman a la base de petistas por más trabajo y dedicación que le pongan a su partido. Pesa más el influyentismo y las recomendaciones que la cultura del esfuerzo.

Planchan gubernatura para Nahle

Parece una indicación con todo el poderío de Palacio Nacional. El Congreso de Veracruz aprobó una reforma para que puedan ser candidatos a gobernadores las personas que no hayan nacido en este estado. Es obvio que esta reforma va con dedicatoria a la secretaria de Energía Rocío Nahle, hermana del magistrado Arturo Nahle. Tanto así que ya la llaman la ley Nahle. Así pues, todo indica que Rocío tiene la bendición de AMLO y de Morena para hacerse con la gubernatura de Veracruz en 2024. Si gana la elección quizá pudiera tener lugar en ese gabinete la exdiputada federal por Zacatecas, Mariana Trejo, a quien la ingeniera le tuvo más confianza que al otro zacatecano, Alfredo Basurto.

Se desgarran en el PES

Siguen agarrados de la greña Nicolás Castañeda y Chemel Balderas contra Néstor y su hermana la diputada Zulema Santacruz. Néstor acusó a Nicolás de violencia de género en el PES por desconocer los derechos políticos de Paulina Acevedo, pero supuestamente esa denuncia venía integrada con firmas falsas y no procedió. Hay corajes y resentimientos contra Néstor porque negoció su puesto de subsecretario en la Seduvot y además una diputación para su hermana. Por eso Alberto Campos ya no lo sigue ni lo apoya. El partido aún lo controla Castañeda y cuenta la leyenda que Néstor ya le prometió esa dirigencia a su amigo Julio Cruz.

Diputados ociosos

Tan pésima ha estado la actual Legislatura local que en Zacatecas no se resiente el impacto si están o no están sesionando. A finales de este mes se supone que los legisladores vuelven a sesionar, pero no hay indicios de que puedan resolver la designación de un titular del Órgano Interno de Control ni de la Comisión de Derechos Humanos. Mucho menos van a poder impulsar una reforma al Issstezac. Cuenta la leyenda que un relevo que al menos se habría planteado es el de Gaby Pinedo, para que deje la Secretaría General de Gobierno y regrese a su diputación para intentar poner orden.

Runrunazos

El tiempo que estuvo Lalo Noyola en la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente sufrió recortes descomunales una vez que llegó la Nueva Gobernanza. Y cuando supo que esta oficina iba en picada en temas presupuestales, abandonó el barco sin importar lo que ocurriera después autoliquidándose. *Aunque pasaron charola en la presidencia de Río Grande para contribuir al perredismo, dicen por ahí que el alcalde *Mario Córdova está indeciso respecto a continuar o no en la política. * Ya se habrían formulado las quejas ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena las anomalías de aquel sábado de compra de votos, durante la elección de consejeros estatales del partido. Presumen los históricos y el actual dirigente Fernando Arteaga, que guardan un as bajo la manga.