El Runrún: Violencia de género en la Junta de Monumentos

Algo no anda bien en la relación que tiene Rafael Sánchez Preza, director de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales, con sus trabajadoras y extrabajadoras. Una de ellas lo denunció por acoso laboral y “su falta de sensibilidad” porque el funcionario estallaba en cólera cuando por necesidad la trabajadora llevaba a su pequeña hija a la oficina. Luego, recientemente Sánchez Preza se aferró en denunciar “conflicto de interés” contra una de sus empleadas porque está casada con un funcionario de Obras Públicas del ayuntamiento capitalino. Pero como la trabajadora de la junta no participa en las tomas de decisión, la denuncia no ha podido proceder. Ante constantes pleitos y grillas que ha tenido Sánchez con sus trabajadoras, comienzan a achacarle al funcionario violencia de género. Por cierto, en el gobierno de Tello se han tenido pláticas para mudar la junta a otro edificio y se le deje de pagar renta a Francisco Escobedo Sescosse.

Sobreviven apenas

La Auditoría Superior de la Federación revisó las condiciones de los institutos de seguridad social de las entidades. El panorama de miseria no es exclusivo del sistema de pensiones del Issstezac, sino de casi todos los estados del país. Los datos que analizó la auditoría correspondieron al 2019, que fueron responsabilidad de Francisco Martínez. En ese entonces se cuantificó un déficit del instituto de 27 mil 605 millones de pesos, con 20 mil 801 afiliados y un promedio de edad de los jubilados de 63.8 años. Según los registros actuariales, Issstezac tenía ese año 2 mil 222 millones de reserva en bienes, cuando en otras entidades, como Colima e Hidalgo, ya no tenían nada.

En contra de divorcios

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, no quiere que se rompan las coaliciones con el PRI y PAN en batallas estratégicas como las de Guadalupe y Zacatecas. El perredista considera que eso es poner en riesgo el potencial de la alianza solo por los intereses y ambiciones de algunos aspirantes, que están aferrados a aparecer en las boletas. Lo mejor, dice, es que todos se sujeten al método de designación por encuesta, aunque en el caso de la capital los priístas ya se andan moviendo por su lado. La exdiputada Xóchitl Noemí Sánchez, del equipo de Carlos Peña, quiere entrar en la planilla.

Apartan huesos

El PAN estatal cerró registros y mandó ya sus propuestas a la Ciudad de México. Christian Del Havre, yerno de Joel Arce, fallecido recientemente, irá en el cuarto sitio de diputaciones pluris; la hija de Joel, Gina Arce, irá como regidora pluri en la planilla de Alejandro Enríquez para Zacatecas, al igual que Manuel Castillo y Jorge Rocha, a quien pronto presentarían como nuevo secretario del comité estatal. Laura Becerra amarrará regiduría en Guadalupe. Por cierto, el alcalde de Jerez Antonio Aceves se registró, junto con Pepe Pasteles, para pelear la candidatura del municipio. Y se dice que los dos han ido a la Ciudad de México a tratar de influir en la decisión.

Preocupación nacional

La secretaria del comité nacional de Morena, Citialli Hernández, no ha dejado de respaldar al actual alcalde de Zacatecas Ulises Mejía y alega que defenderán el siglado de la capital para el partido. Pero Citalli y todos los del comité nacional de Morena tienen una preocupación muchísimo más grande que todo lo que ocurra en Zacatecas. La polémica propuesta para que Félix Salgado Macedonio sea el candidato a gobernador de Guerrero, pese a las acusaciones por presuntos abusos sexuales. Esa candidatura está teniendo mucho costo para la 4T y el presidente López Obrador.

Visualizan rivales

Este fin de semana, se desplegaron brigadas morenistas para hacer encuestas en Guadalupe. Para medir al actual alcalde Julio César Chávez visualizaron como rivales a Carlos Salmón, por Movimiento Ciudadano; Osvaldo Ávila, por el PRI; Fredy Barajas por el PRD, por el PAN, Tere García, y extrañamente colocaron a Petra García como opción del PVEM. En la medición metieron a un minipartido como el PAZ, contemplando a Gilberto Álvarez como su gallo. Esta misma semana estarán analizando los resultados en la presidencia.

Los gastos

La salida de Jehú Salas de la Secretaría General de Gobierno fue por renuncia voluntaria para buscar la diputación del distrito de Ojocaliente. Como despedida le dieron un finiquito de poco más de 30 mil pesos que, junto con la alcancía que anduvo haciendo, lo va a meter a la campaña. Dicen que se espera que el mayor financiador de las campañas del PRI en Ojocaliente sea el candidato a la presidencia Héctor Bernal, quien no estará contento de “compartir gastos” con el muchacho de Sombrerete.