El Runrún: Van para largo negociaciones con la Federación

Presionan a tellistas que no quieren renunciar

Destape de Roberto para el comité estatal del PRI

Exalcalde, sancionado y lo rechazan para ser jefe de policía-

Desde el 8 de septiembre presumía el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que ya había gestionado 3 mil 800 millones para resolver la falta de pago al magisterio de su estado. Se hizo el compromiso con la Federación, pero esos 3 mil 800 millones de pesos no llegaron en automático y mucho menos al mismo tiempo, al grado de que continúan manifestaciones de profesores, que han tenido que esperar más de un mes (y contando) para que les paguen. El compromiso de Gobierno Federal sería que hasta el 2022 se federalice la nómina magisterial de Michoacán, y en Zacatecas debería esperarse un plazo similar, aunque los pagos de nómina debieran llegar mucho antes. El gobierno de David Monreal pues, estaría frente a negociaciones difíciles con la Federación y que de lograrse estará haciendo historia.

Por lo pronto, Monreal ya lanzó un plan de contingencia laboral en el que los altos funcionarios tampoco cobrarán salario. Mientras tanto, hay desesperación de maestros y pensionados de Issstezac. Los líderes sindicales están preparando acciones y hasta sectores de la iniciativa privada y académicos de la UAZ, como Marco Flores Zavala, llaman a que se les libere el pago cuanto antes, por el bien de ellos y la economía local.

El secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, dijo anoche que se requieren 2 mil millones de pesos adicionales al presupuesto e insistió en que esta situación no fue responsabilidad del actual gobernador, sino de las políticas de administraciones pasadas.

Van contra tellistas

La escasez de dinero le está pegando duro a las finanzas estatales. Ya el gobernador David Monreal advirtió que se pagará primero a los que ganan menos, pero al mismo tiempo que pensionados del Issstezac y del magisterio reclamaban sus pagos pendientes, también lo hacían funcionarios “sobrevivientes” del quinquenio que encabezó Alejandro Tello. Hay un juego de vencidas: “se van porque se van”, advierten los funcionarios morenistas; “a mí no me corren, o por lo menos me dan una muy buena liquidación”, responden los priístas. En los dos grupos tienen cierto grado de desesperación. En el equipo guinda necesitan liberar espacios para atender numerosos compromisos, y los otros saben lo incómodo y lo inconveniente de aferrarse a un cargo en el que no son bienvenidos, en el que ya no los quieren. El gobernador Monreal reveló a algunos de sus allegados que tenía varios grados de compromisos: desde lo que van por secretarías, subsecretarías, direcciones y los piden cualquier otra chamba en gobierno. Y ahí los morenistas están viendo el catálogo de puestos y a varios ya se les advirtió que su ciclo en gobierno habría terminado. Entre las “víctimas”, según dicen, está la exdiputada y presidenta del ONMPRI, Isadora Santivañez, a quien le habrían retenido su quincena, con el alegato de que ya no está en la nómina.

Los de la 4T en Zacatecas deben definir qué cargos pueden estar disponibles y cuáles no. Y para eso se deben revisar los términos jurídicos en nombramientos. Un caso es el de Lorena Lamas, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Ella llegó al cargo en 2016. El año pasado la ratificaron en el puesto por cuatro años más, es decir, hasta el 2024, aunque esa ratificación no fue avalada por el Congreso local.

Sin cita

Presumieron los diputados federales Bennelly Hernández, Alfredo Femat y Marco Flores Sánchez una foto con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez. Le hicieron saber la difícil situación financiera del estado, pero hasta ahí. El funcionario federal no programó cita alguna para atender a los legisladores ni ver el tema con seriedad, más allá de fotografiarse con ellos. Para que la Federación asuma el compromiso con la nómina magisterial tendrá que hacerse una negociación de muy alto nivel y de manera directa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador David Monreal. Dicen funcionarios michoacanos que así le hicieron ellos con su mandatario electo y aun así hay cuestiones por resolverse antes de cantar victoria.

Los huecos se llenan

No solo la diputada Gaby Basurto lo advierte. Si hay algún tipo de acuerdo con la Federación para un rescate financiero, se ocuparía la firma de un secretario de Educación y probablemente de la General de Gobierno, que hasta ayer permanecían sin nombrar. Los huecos se llenan en política y hay quienes no descartan que si alguna encomienda se sigue posponiendo, pudiera llegar alguna recomendación del mismo Gobierno Federal para ocupar algún cargo estatal, a modo de imposición, principalmente si se trata de alguna área importante como la Secretaría General de Gobierno.

Mensaje al comité estatal

Ayer Roberto Luévano festejó su cumpleaños en un salón por los rumbos de Cieneguillas, Zacatecas. A la pachanga asistieron unas 200 personas, que vieron el evento como un destape del exsecretario de Desarrollo para el comité estatal del PRI. Aseguran que ni el actual dirigente Enrique Flores no hubiera logrado ese poder de convocatoria entre la militancia. Al llamado de Roberto fueron Araceli Guerrero, secretaria del PRI; los alcaldes de Pinos, Valparaíso y Sombrerete, Pánuco, Calera y Tepetongo, entre otros. Roberto no lo dijo, pero todos entendieron que el de Luis Moya es el gallo para regresar a la presidencia del partido.

Lo evidenciaron

Muy mala suerte ha tenido Eduardo Duque, expresidente de Morelos, que hace poco fue rechazado por la alcaldesa Margarita Robles y su equipo, para que ocupara la Dirección de Seguridad Pública municipal. Y no es lo único que le ha salido mal a este político de Nueva Alianza. Hace unos días, el Tribunal Electoral de Justicia resolvió una denuncia del PRI contra alcaldes del periodo 2018-2021 que habían acudido a la Ciudad de México, al registro de David Monreal como precandidato de Morena a gobernador, el 5 de diciembre del año pasado. El PRI acusó a promover inequidad en la contienda a Julio César Chávez, alcalde de Guadalupe; José Luis Salas El Bicha, quien sigue gobernando Sain Alto; la actual diputada Imelda Mauricio, que en ese entonces era presidenta en Villa González, y Daniel López de Ojocaliente, entre otros. A diferencia de todos ellos (quienes sí lograron ser candidatos y ganar), a Duque sí le acreditaron el uso de recursos públicos en su viaje a México. Eduardo mintió primero: “Sí asistí, en calidad de ciudadano y con recursos propios”, declaró por escrito. Pero luego su tesorero Chuy Talamantes lo echó de cabeza, o más bien no se quiso ensuciarse las manos por él: mostró al tribunal facturas de Aeroméxico, del Hotel International Travel y de restaurantes en los que comió el entonces alcalde para ir a un evento de Morena, todo pagado con dinero del municipio. Ahora, al Congreso local le toca definir una sanción para el expresidente de Morelos.

Decisión lógica

Mario Alberto Hernández no tenía ninguna necesidad de ser presidente de Calera. Por eso declinó a ser alcalde suplente cuando Reynaldo Delgadillo se fue a competir. La decisión era lo más lógico. Hernández ha recibido buenos contratos de obra pública en el ayuntamiento, al igual que Agustín Trejo, sobrino de Chabelo Trejo, y no le convenía a meterse a manejar el municipio por unos meses. Afortunadamente para estos dos, el panismo sigue gobernando en Calera con Ángel Gerardo Hernández y con ello la recomendación del mismo grupo de proveedores, supuestamente palomeados también por el exdiputado Pedro Martínez.

Runrunazos

El problema de inseguridad sigue siendo lo más preocupante para el actual gobierno. El hallazgo de 10 cadáveres en Pinos y el asesinato de una mujer policía han sido de mayor interés para la prensa nacional que cualquier otro acontecimiento en la entidad. ** El excandidato a la presidencia de Jerez, David García El Toro, se anotó como candidato a la contraloría, pese a lineamientos que le impiden el registro. De todas formas en el gobierno de Humberto Salazar lo dan por descartado. * Este lunes en el Congreso local rendirá su informe el magistrado presidente Arturo Nahle. El de Río Grande también está preocupado por la actual situación financiera del estado. En la pelea por los flujos y ministración de recursos el Poder Judicial está en posición de guardia permanente. * Ricardo Hernández llegó con méritos propios a la Coordinación General Jurídica. Tiene años ejerciendo el derecho y es de los considerados leales en el grupo monrealista, a diferencia de Juan García Páez, Benjamín Medrano, Jason Barker y otros que se han ido a distintos proyectos políticos. Por cierto, Barker, observado en la ASE por presuntas corruptelas en el gobierno de Fresnillo, habrá recibido dos liquidaciones en un mismo quinquenio. * Este lunes también habrá evento en Palacio de Convenciones. Por ese día Zacatecas será sede de la semana de transparencia del INAI, que programó actividades en diferentes estados. Fueron los comisionados Adrián Alcalá y Julieta del Río quienes propusieron descentralizar los eventos.