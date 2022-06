El Runrún: Tumban a Laviada; El Cepillo quiere enfrentar a Xerardo

No terminan los grandes pleitos en el Congreso local. Presumen en la Nueva Gobernanza que las cosas ya se acomodaron como debían. Al diputado Enrique Laviada lo tumbaron de la presidencia de la mesa directiva; por prelación el priísta David González lo sustituye y cuenta con el apoyo de Morena, pues para los davidistas lo prioritario es hacer a un lado al de Yucatán. Con las resoluciones del TRIJEZ también cayó Xerardo Ramírez como presidente de la Junta de Coordinación Política y en su lugar llega Lupe Correa. El diputado Armando Delgadillo llegaba otra vez al Órgano de Administración y Finanzas, pero hay otra impugnación para volverlo a tumbar. En la Legislatura lamentan que a ocho meses de llegar al cargo, los pleitos son por el dinero y los cotos de poder interno. Y no hay nada que beneficie al estado por parte de la actual Legislatura. Si hoy mismo dejara de operar el Congreso, no se vería un impacto real en la entidad. Todo indica que Zacatecas no los está necesitando, porque no hay nada productivo ahí.

En posición de combate

En esas discusiones de ver qué procede y qué no procede, Xerardo estaba listo, con papeles en mano, para reclamarle las decisiones al diputado Sergio Ortega. El Cepillo Figueroa, quien le guarda cierto rencor a Xerardo, se interpuso en posición de combate para defender a Sergio, y con aparentes de ganas de iniciar una pelea mano a mano contra Xerardo. Afortunadamente el tema no pasó a mayores, pero fue evidente que el exalcalde de Loreto quería arreglar con los puños sus diferencias con Xerardo.

Cancela visita Zoé Robledo

Lamentan en la Nueva Gobernanza que ayer no hubo condiciones para que el director general del IMSS, Zoé Robledo, viniera a recibir la donación del hospital de la Mujer de Fresnillo. ¿Cómo hacerlo si Norma Castorena mantiene ahí una manifestación para exigir una cuota para su sindicato en la repartición de plazas? La 4T tiene que avanzar en las negociaciones para concretar la donación de dicho hospital al IMSS. Norma se juega el todo por el todo. El secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, también. Por eso se dice que el gobernador David Monreal necesita una figura del sindicalismo que le ayude a poner en orden al conflicto entre trabajadores del sector salud, tanto de la SSZ como del IMSS. Y esa figura pudiera ser Olga Vázquez, excandidata a diputada federal de Fuerza por México y quien ha tratado de competirle a la misma Castorena su influencia en el sindicato.

Para bien

El gobernador David Monreal está convencido que la operación del Hospital de la Mujer en Fresnillo, a cargo de la Federación, será para mejorar. Y es que la operación de este centro médico requerirá no menos de 260 millones de pesos al año y qué mejor que ese gasto lo asuma Gobierno Federal, mediante el esquema IMSS-Bienestar. Ya hay quienes incluso anticipan que el personal médico tendría mejores condiciones y prestaciones con la nueva modalidad.

Llega apoyo al campo

Unas de las prioridad de el gobernador a David Monreal al llegar a el gobierno era darle verdadero apoyo a el campo, es por eso que busca impulsar el desarrollo integral de las pequeñas productoras y productores agropecuarios hoy anunciará los primeros apoyos para ese sector y las reglas de operación.

Les faltó al respeto

Las crónicas de Luis Moya revelan que la destitución de la contralora morenista Amairani Serafín fue por abuso de funciones, amenazas de despido, hostigamiento y faltas de respeto a los trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo al mismo alcalde José Guadalupe Silva. Serafín tampoco respetaba el horario de trabajo. Al conocer el procedimiento en su contra, Amairani buscó audiencia para intentar salvarse. Al final la excontralora no fue destituida por denunciar supuestas irregularidades como sus compañeros partidistas alegaban. Aceptando sus errores de comportamiento en su gestión, firmó ante Conciliación y Arbitraje su despido justificado, por lo cual ya no podrá demandar al municipio como tenía previsto.

Runrunazos

Sorprendió a más de uno que la diputada Roxana Muñoz avalara la salida de Lalo Rodríguez como secretario General del Congreso. Y es que la legisladora era amiga y aliada del experredista. Cuenta la leyenda que mientras tanto, Lalo habría pedido una audiencia con el alcalde de Cuauhtémoc, Pancho Donas. ¿Para qué sería? ** Se dice que de los aspirantes a presidir al CDHEZ, Martha Berenice Vázquez recurriría al padrinazgo del fiscal Francisco Murillo y el académico de la UAZ y procurador del DIF estatal, Álvaro García, al grupo Indeco de Julio César Chávez.