El Runrún: Tello, activo en seguridad

Es común que Las Mañaneras del presidente López Obrador muchas veces se lleven entre las espuelas a quien no la debe ni la teme, porque se hacen acusaciones sin sustento o porque generalizan al grado de que meter a todos en el mismo saco.El caso más reciente y notable es la acusación del Primer Mandatario de que los Gobernadores no se preocupan por la seguridad. Ahí el tabasqueño metió al mismo costal a 32 mandatarios estatales donde habrá quienes, en efecto, anden distraídos en otras cosas. Pero no es el caso de Alejandro Tello. Hay constancia que desde el primer minuto de su mandato su prioridad uno fue la seguridad y que trabajó y batalló en ese tema desde su toma de posesión. Primero, le mandaron a un general de triste memoria, Froylán Carlos Cruz, quien no funcionó y que a Tello le produjo semanas de angustia; luego, con Ismael Camberos, la cosa cambió. Es un hombre eficiente y capaz y la seguridad ha mejorado en Zacatecas. Pero Tello no ha aflojado su presencia en las Juntas del Grupo de Coordinación que se realizan todos los lunes. De enero a noviembre de este año ha estado en 34 sesiones. Ayer se decía entre broma y en serie que es más fácil que el gobernador falte a misa el domingo a que no esté en la junta del Grupo de Coordinación el lunes.

Deja muchas dudas

Por cierto, donde sí hay muchas dudas es en el papel de Osvaldo Cerrillo, quien fuera subprocurador en Zacatecas el sexenio pasado y quien de repente apareció con el nombramiento de Coordinador de las Mesas para la Construcción de la Paz en Zacatecas; luego dijeron que en realidad es el secretario Técnico de la Coordinación Estatal de las Mesas para la Paz. O sea que es como aquellos viejos versos mexicanos que decían: “Flor de Té es una linda zagala, que a estas tierras a tiempo llegó; nadie sabe de dónde ha venido, ni cuál es su nombre ni dónde nació”.

En seguridad no

Los recortes al presupuesto federal y, como consecuencia, del presupuesto estatal se han dirigido a la obra pública y a los órganos independientes, léase Comisión de Derechos Humanos o Instituto Electoral y hasta ahora, el proyecto de gasto estatal para 2020 también alcanza a las instituciones encargadas de la aplicación y procuración de justicia. En este rubro es probable que el caso más grave sea el de la Fiscalía Genera del Estado de Zacatecas. El fiscal Francisco Murillo había solicitado desde hace semanas un presupuesto mínimo de 668.7 millones de pesos, que ya incluía un recorte respecto a lo que se ejercerá en 2019, Sin embargo, el proyecto estatal de egresos que tienen en sus manos los legisladores locales trae un presupuesto de 637.5 millones de pesos, 31.2 millones de pesos abajo de lo solicitado por la institución. El caso es grave porque la Fiscalía tiene cada vez más responsabilidades y porque su operatividad es importante en la aplicación de la justicia. Y el recorte planteado en el proyecto de presupuesto para 2020 le pega directo, por ejemplo, a toda la operatividad de la dependencia. De los 31.2 millones de pesos de reducción, 27.3 millones son directo a rubros como los combustibles, los operativos y las asesorías antisecuestros y el material de laboratorio para las actividades forenses. Desde luego, ya ni hablar de las 25 plazas que estaban programadas para el Centro de Justicia para Mujeres de Fresnillo o el equipamiento de dicho centro, las plazas para la policía de investigación que aprueben los exámenes de confianza, las plazas programadas para la unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y, desde luego, la imposibilidad de aterrizar la Ley Estatal en materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas. Si la demanda más sentida de la ciudadanía es seguridad, no es lógico que los presupuestos se mochen en estos rubros. Cuando las cosas se hacen así se pone en agonía a instituciones que, como la Fiscalía, deben ser prioridad uno.

Resuelven secuestros

Y hablando de seguridad, un dato de la ONG Alto al Secuestro es muy revelador de lo que está pasando. En los primeros diez meses del año se produjeron en el país 152 secuestros. De esos, 127 fueron resueltos por autoridades estatales y solo 25 por autoridades federales. En Zacatecas, por cierto, la cifra es de tres secuestros, que por cierto fueron resueltos la semana pasada con la liberación de las víctimas y la aprehensión de los secuestradores, allá en Fresnillo.

Runrunazos

Están circulando órdenes de acarreo por whats’app para un evento este domingo en el Centro de Convenciones de Fresnillo. “Nos van a pagar”, le dicen a los interesados a quienes convocan asistir desde las 9 de la mañana. La intención es realizar una asamblea para conformar el nuevo partido Fuerza Social por México. En las movilizaciones, donde hay morenistas, se dice que anda metida La Nena Magallanes, directora de Desarrollo Social en el gobierno de Saúl Monreal. * El rector de la UAZ, Antonio Guzmán, logró el compromiso de que el estado no disminuirá sus aportaciones a la universidad. La diputada local, Susana Rodríguez, y el legislador federal Alfredo Femat fueron quienes ayudaron al Waca en las negociaciones con Jorge Miranda, secretario de Finanzas. * El titular de la SSZ, Gilberto Breña Cantú, enfrentará hoy una protesta de trabajadores. El sindicato que dirige Norma Castorena tomará las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para exigir el pago de peticiones y prestaciones, entre ellas la retabulación salarial de los trabajadores suplentes y de contrato. También piden que un bono se les pague en efectivo y no por medio de un vale.