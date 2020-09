El Runrún: Siete aspirantes en la súperalianza

La presidenta del PAN, Noemí Luna, convocó a siete aspirantes a encabezar el proyecto de Todos Unidos contra Morena (Tucom). Unos tienen más posibilidades que otros, pero a los siete se les está tomando en cuenta, al menos en Acción Nacional, y por ello estarán en la mesa de negociación. Al llamado Tucom de La Garufa acudieron el secretario del Campo, Fito Bonilla; Roberto Luévano, secretario de Desarrollo Social; Carlos Peña, director del IZEA; el alcalde de Villanueva, Miguel Torres; el diputado local Pedro Martínez y Marco Flores, el cantante jerezano. La senadora Claudia Anaya no pudo asistir por compromisos de su bancada en la Ciudad de México. No fue casualidad que la reunión fuera en domingo. Panistas, priístas y perredistas se empiezan a cuidar de los señalamientos por temas electorales. Los promotores de la alianza acordaron conciliar un proyecto de gobierno, es decir, primero construirían el auto y luego elegirán al piloto. El plazo para registrar la coalición ante el IEEZ vence el 23 de diciembre. Miguel Torres asegura que de los asistentes a la reunión de La Garufa saldrá el próximo gobernador.

A mano limpia

La fecha en la que los aspirantes a candidatos salgan del gabinete será decisión del gobernador Tello. Pero para entrar de lleno a una precampaña y campaña, será imprescindible dejar un cargo público, por cuestiones de agenda y para librarse de señalamientos de uso de recursos para promoverse. Esa es una estrategia de Fito Bonilla, y del coordinador de Ganadería, David Monreal. Por eso, las peleas entre aspirantes serían “a mano limpia” de manera anticipada. En el caso de los aspirantes priístas a la gubernatura, están esperando el llamado en el comité nacional de la Ciudad de México; no irán todos juntos. Se les llamará de uno por uno. Supuestamente, Roberto ya fue o se quiso adelantar.

El mismo barco

Ulises Mejía rindió su segundo informe en la capital. Pidió unidad y condenó a aquellos que quieren que el barco se hunda a pesar de estar en la misma 4T. No pasó desapercibido el tema de la pandemia y las dificultades que implicó durante este año. Por eso, personajes como el magistrado Arturo Nahle, el diputado Lalo Rodríguez, el dirigente de Morena Fernando Arteaga y el exgobernador Arturo Romo, entre otros, le reconocieron que está haciendo bien las cosas. Los servicios no se detuvieron, se trabajó en jornadas de sanitización, de mantenimiento, se gestionaron insumos médicos y se dieron becas al extranjero, entre otras cosas.

Se va Arturo

Por fin se acabó el ciclo de Arturo Ortiz Méndez en el PRD. El Comité Nacional envió a Rafael Hernández como delegado en funciones. El susodicho fue designado el viernes y hasta ayer en la noche no se había presentado. Ortiz Méndez dice que está preparado para hacer la entrega de la dirigencia y esperar lo mejor para el partido.

Esperando el mejor momento

Para salvar al Issstezac, o por lo menos darle más años de vida, el director Marco Vinicio Flores ya tendría listas algunas propuestas de reforma. El problema es que no está claro cuándo sería el mejor momento para que esas propuestas se discutan en el Congreso local. Hay quienes plantean que el tema pudiera tratarse en la recta final del quinquenio, después de los resultados electorales. Pero hasta ahí tendría que verse el ánimo de los diputados que no hayan logrado la reelección y los que sí. En los últimos días se intensificaron exigencias y grillas al gobernador Tello. Algunas justas, otras no. Y es que la diputada Alma Dávila y Marcelino Rodarte, en su terquedad, no reconocen que la crisis se debe a que las aportaciones de los jubilados son menores a lo que terminan cobrando. Y ya no se le debe invertir más. A los contribuyentes que no están enganchados al servicio público y que pagan sus pensiones mediante el sistema de afores, no se les puede enjaretar el pago de la jubilación de otros.

Lo domaron

Conjurar la huelga en el CECYTEZ salió muy caro, al menos para la dirección general. Lucio Mendoza y sus secuaces del sindicato aprovecharon la pasividad del director Leonel Cordero para negociar la rotación de plazas en las oficinas del colegio. Sí se reconocieron retrasos en los pagos al IMSS y otros compromisos incumplidos por parte del CECYTEZ, pero lo que en realidad le importaba a Lucio era agandallar puestos y favores para su grupo. Para su suerte, a Leonel solo le interesa cobrar e írsela llevando de muertito, mientras lo dejen.