El Runrún: Si eligen a Fito, bonillistas le quitarían el PRI a Gustavo

Los ánimos están encendidos en el PRI, pero también los problemas internos. Y eso puede generar más crisis y división que afectarían al partido y sus candidatos. Resulta que en el equipo de Fito Bonilla ya anticipan que pudiera haber una definición este miércoles, en la reunión que los aspirantes a la gubernatura tendrán con el líder nacional Alito Moreno en la Ciudad de México. Si eso sucede y el veredicto es a favor del fresnillense, los bonillistas van a buscar cambios aquí y allá, respaldados por ser los elegidos. Tienen en la mira al mismo presidente del PRI estatal, Gustavo Uribe, de quien advierten que sus días en la Reyes Heroles estarán contados si a Fito le dan la bendición definitiva. Eso estallaría una bomba en la militancia. El secretario de Desarrollo, Roberto Luévano, ya se ha metido a defender a Gustavo, a quien el gobernador Tello le dio la confianza para dirigir el partido. La militancia, principalmente los luevanistas y el bastión Pinos reconocen que Uribe es un activo importante, que ha trabajado en la conformación de estructuras reales.

Que presenten proyectos

En los reportes de la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez, son 272 millones 493 mil pesos los que están pendientes de ejercerse para Zacatecas, de aquel llamado fondo minero. Dicho fondo se transfirió al Fideicomiso para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. Para acceder al dinero se tienen que presentar proyectos de inversión y que se aprueben por el comité regional. No hay muchas expectativas cuando los proyectos pasan por las manos de Jorge Pedroza, secretario de Obras Públicas, quien ya de por sí ha tenido problemas porque los recursos del fondo no llegaban a tiempo. Fresnillo ha sido de los más beneficiados con el fondo y para no parar el ritmo de obras el alcalde Saúl Monreal busca siempre otros mecanismos de gestión.

Hermanos de Chole

Dicen que la senadora Chole Luévano ya le va sacando más jugo a sus influencias como senadora. Y uno de esos frutos sería el acomodo de al menos uno de sus hermanos a las estructuras del Gobierno Federal. Recientemente, Salvador Luévano Cantú se integró en las listas de los servidores de la nación, de la delegación del Bienestar que maneja Verónica Díaz. Y Juan Luévano Cantú se acomodó en el área de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, de la División Bajío en la Zona Zacatecas, aunque este tendría más antigüedad y su ingreso sí habría sido independiente a las influencias de la senadora.

Lo cobija el monrealismo

Llegó como Histórico y saldrá como monrealista. El diputado federal Óscar Novella forjó fuertes lazos de amistad con sus compañeros morenistas María de Jesús García Guardado y Samuel Herrera. Juntos apoyaron la propuesta de Mario Delgado para la dirigencia nacional y por lo general los tres casi siempre llevan la misma línea. Por eso todo mundo dice que a Novella ya lo cobijó el monrealismo, a diferencia de la legisladora Mirna Maldonado, que aunque está en la misma bancada es harina de otro costal. Ella no ha dejado de operar para Luis Medina y el dirigente estatal Fernando Arteaga.

Ofensas

Es obvio que a los morenistas no les gustaron los resultados de las elecciones en Coahuila e Hidalgo. Por eso el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez, como se esperaba hizo berrinche y rechazó los resultados preliminares. Al respecto, la regidora de Zacatecas, Malú Zorrilla, hizo comentarios en redes sociales muy ofensivos e intolerantes: “esos de Morena, corruptos, ineptos y maricas”. Los resultados electorales en esos estados fueron festejados por el PRI y los más prudentes de Morena hicieron un llamado a no descuidar la unidad y revisar sus estrategias para corregir errores.

Reunión de emergencia

El presidente de Guadalupe, Julio César Chávez, tendrá una reunión con su equipo, regidores, asesores y demás. Hay gran preocupación porque hay un déficit en la recaudación de por lo menos unos 30 millones de pesos. Ese boquete obliga al municipio a recurrir a estrategias más duras de austeridad.

Runrunazos

Los exalcaldes Enrique Flores (de Guadalupe), Carlos Peña y Arnoldo Rodríguez, junto al tesorero de la Función Pública, Juan Carlos Pérez, anduvieron promoviendo la afiliación de priístas en la capital. Quieren mantener al tricolor competitivo para pelear la presidencia, aunque ya les salió un contendiente del Torres 21, Heladio Verver. * Durante la comparecencia de Lula de la Rosa, secretaria de Educación, se advirtieron los problemas de conectividad que aún tienen algunas regiones del estado. Y que parte de la atención para los temas de educación también se hace con la inversión en desarrollo social. * El diputado local petista Lolo Hernández está haciendo equipo con Katy Monreal. Buscan abrir más frentes de la 4T en Guadalupe.