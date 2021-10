El Runrún: Se va delegado federal; lo investiga la FGR

Sindicatos podrían impulsar nombramiento en Issstezac

De los responsables de las dependencias federales en Zacatecas era el eslabón más débil. Primero porque Jorge Raúl Aguilar como director del centro SCT tenía poco o nada de presupuesto para arreglar carreteras. Y luego quedaba mal con los compromisos de arreglar tramos de la descuidada infraestructura carretera en la entidad. Segundo: nunca se apagaron las acusaciones sobre presunta corrupción en la que incurrió Raúl. Se decía que arreglaba contratos y licitaciones para conocidos de Jalisco. Esos señalamientos pasaron de ser puro rumor a formalizarse en una denuncia ante la Fiscalía General de la República, un organismo que ya lo investiga. Oficialmente no hay relación entre la salida de Aguilar y el procedimiento que enfrenta por presunta corrupción. Hay trabajadores que están dando la “versión oficial” sobre la salida del funcionario: “renunció”. Pero, consideran en el gremio de la CMIC y constructores, es demasiada casualidad que Aguilar ya no esté precisamente cuándo lo están investigando. No tardarán en salir apuntados para ocupar la oficina de la SCT.

Las comisiones

Solo dos zacatecanos finalmente lograron presidir comisiones en el Congreso de la Unión: Reginaldo Sandoval en la de Infraestructura, y Alfredo Femat, que repite en la de Relaciones Exteriores. Carlos Puente del PVEM no presidirá la de Hacienda. Esta comisión se la dieron a su partido, pero era difícil que Puente la tomara siendo también coordinador parlamentario. Al final quedó en manos del legislador Luis Armando Melgar. Con presidencias o sin ellas, un bloque de diputados que integran Amalia García, Miguel Torres y Noemí Luna espera poder marcar la diferencia a la hora de definir el presupuesto.

Lunes o martes

Si bien se destacaron gestiones con la Federación para pagarle al magisterio, el asunto de los pensionados del Issstezac es un tema a parte. Según Israel Chávez, líder del SUTSEMOP, es urgente nombrar a un director del instituto, aunque sea de forma interina, y espera que así se haga esta misma semana. El pago de pensiones, tentativamente, podría hacerse lunes o martes. Aún sin nombrar a un coordinador de Planeación y un secretario de Economía, los sindicatos pudieran impulsar en la Junta Directiva la designación de un titular. De los ocho espacios de la junta estarían Ricardo Olivares, secretario de Finanzas; Ivette Hernández, titular de Administración; Héctor Fernández, de Telesecundarias; Gerardo García El Morelitos, Supdacobaez; Israel Chávez, SUTSEMOP, y Óscar Castruita del SNTE. Para sesionar el reglamento exige que lo hagan con al menos cinco miembros.

Pendiente maldito

Quienes se registraron como aspirantes a dirigir el Órgano de Control Interno del Congreso local en la Legislatura pasada siguen reprocharon que al final resultó ser puro cuento y una burla que les hubieran hecho las entrevistas sin designar a nadie. Luisito Esparza y Susana Rodríguez, diputados salientes, eran de los que iban pateando el bote, y el jurídico José Luis de Ávila los respaldaba. Ahora, si los actuales legisladores en verdad quieren poner orden, deberán avanzar con un nombramiento, aunque hay algunos que quisieran de plano, eliminar esa figura, como lo hicieron con la Secretaría General.

Runrunazos

Comienzan a intensificarse las grillas en la SSZ, porque supuestamente el titular Uswaldo Pinedo no ha abandonado sus funciones como líder sindical en el IMSS, y eso ya genera problemas en los temas de agenda.*** Se quejan en algunos municipios que hay presiones de otras autoridades de gobierno porque no resultaron ser del mismo color. Uno de esos opresores, supuestamente sería el subdelegado del Bienestar, José Luis González Orozco, quien habría tenido algunas broncas con el alcalde del Teul de González, Francisco Torres. **Una buena parte de funcionarios de la pasada administración, que andaban rebeldes con su proceso de baja, al final se dieron cuenta que no valía la pena seguir el pleito, sobre todo si estaba documentada la terminación de su nombramiento. ** En el gobierno de Guadalupe, finalmente acordaron que era Natalia del Muro el perfil más serio y con más apertura al diálogo para ser la titular del Órgano Interno de Control. En Zacatecas, Víctor Anaya Mota, hermano de la senadora Claudia Anaya, fue el ganón de la terna, mientras que en Jerez se designó a David Alejandro Juárez.