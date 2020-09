El Runrún: Se va Camberos de la Secretaría de Seguridad

Ya se confirmó el primer cambio del gabinete después del informe. Ismael Camberos Hernández deja la Secretaría de Seguridad Pública. El maestro en Política Criminal ocupará un espacio en Gobierno Federal, también encaminado a las funciones de seguridad. Su lugar como secretario en Zacatecas lo vendrá a ocupar un mando de la Guardia Nacional, recomendado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. La designación es parte de las estrategias coordinadas entre el gobierno de AMLO y el de Tello para hacerle frente a la inseguridad. Desde la visita del Presidente al estado se han estado perfilando acuerdos y planteamientos para darle fuertes golpes al crimen.

Respaldo necesario

Es una tarea ineludible del Gobierno Federal que se haga corresponsable de la seguridad en Zacatecas. La Federación no puede ni debe dejar el tema de la seguridad solo en las manos del estado, y mucho menos de los ayuntamientos. Por eso es importante la contribución y el respaldo en el combate al crimen por parte del Gobierno de México. Parte del tema se ve con la coordinación de alcaldes con representantes de la Guardia Nacional.

Por su cuenta

Nadie le dijo que se lanzara contra el gobernador Alejandro Tello en su informe. Ella sola se propuso para dar el posicionamiento de Morena. Fueron intereses personales los que impulsaron a la diputada local Navidad Rayas para preparar un discurso de ataques a la administración estatal y de porras al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mujeres y hombres priístas se indignaron por “las maromas” de la legisladora. Recordaron que hasta hace poco pertenecía al Revolucionario Institucional y les pagó muy mal la curul que le cayó del cielo. Aun así Navidad traía sed de venganza. Por eso, los señalamientos que hizo respecto a temas de inseguridad y de crisis no fueron críticas constructivas, sino para descargar corajes con la administración estatal y supuestamente algunas “cuentas pendientes” con el DIF.

Cambió discurso

Cerca de las 8 de la mañana de ayer, antes de la intervención de Tello, diputados del grupo de la 4T se fueron a desayunar al Mesón de Jobito. Estaban Mónica Borrego, Raúl Ulloa, Chuy Padilla, Héctor Menchaca, Gaby Pinedo, Armando Perales y Omar Carrera. Ahí llegó Navidad y se jactó que incluso iba a suavizar su discurso. La legisladora habría cambiado algunas frases que supuestamente hacían evidentes los recuerdos de cuando estaba en el PRI. Rayas piensa que no traicionó a este partido y atribuye su llegada al Congreso al pleito que ganó en el tribunal electoral, luego de que tumbaran al tepechitlense Manuel Castro por equidad de género. No da crédito a que de alguna manera estuvo en la lista de pluris tricolores.

Pudo cambiar el escenario

Durante el desayuno de la 4T, la mayoría de los diputados coincidieron en que si el secretario General de Gobierno, Jehú Salas, hubiera tenido más trato y atenciones, Tello hubiera rendido cuentas en el Centro de Convenciones y no en el Congreso local. Pero no hubo labores efectivas de convencimiento para amarrar la sede. Los “chavos” de la secretaría tampoco hicieron buen trabajo para controlar las protestas que hubo afuera del Congreso. Al director de Atención Ciudadana, Alejandro Arce, se lo hicieron como quisieron, “nomás no da una”, dicen sus compañeros. El descontrol fue tanto que hasta un burócrata de la secretaría y que dice encabezar un sindicato anduvo haciendo mitotes. Los funcionarios tendrían que diferenciar entre protestas legítimas y las que solo son por hacer grillas y no tienen sustento. Al alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, lo ligan con una manifestación de personas del Bordo para exigir la perforación de un pozo.

Pinceladas de la alianza

Sin las dirigencias de sus respectivos partidos, se mantienen las intenciones de atornillar la súperalianza contra Morena. Por un lado, liderazgos de la región de los Cañones le apuestan al proyecto del presidente de Villanueva Miguel Torres; y por otro la diputada federal Jackie Martínez y Pepe Pasteles se reunieron con el director del IZEA Carlos Peña, porque “tienen objetivos en común”. Los tres sienten un gran rechazo hacia las políticas de la Cuarta Transformación.

Runrunazos

Se vienen los días de análisis y discusión para el paquete del presupuesto del próximo año. Las cosas no va a ser muy distintas. A los diputados federales zacatecanos, incluso a los de Morena Samuel Herrera, María de Jesús García Guardado y los demás los tienen con las manos amarradas. Los alcaldes no están muy esperanzados a que les consigan grandes bolsas de recursos. Lo peor que puede pasar es que aun y cuando no esperan nada de ellos logren decepcionarlos de todas formas. * En Fresnillo, el gobierno de Saúl Monreal busca más opciones para los productores locales. Entre los planes se pretende concretar un acuerdo con Soriana para que se surtan con productos fresnillenses. * Francisco Carrillo trae pleito con el titular de la Secop, Jorge Luis Pedroza, y con algunos constructores, que ya le han hecho algunos señalamientos. Pero asegura el director del Inzace que no ha pagado la totalidad de ninguna obra antes de que se la entreguen, y que las licitaciones las hace de forma derecha. El problema, dicen, es cuando no las hace.