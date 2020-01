El Runrún: Se ‘sumergen’ auditores en aguas negras de la JIAPAZ

La JIAPAZ que siempre tiene problemas por morosidad, fugas, escasez de agua y otros temas preocupantes, también enfrenta broncas por negligencia, opacidad y presuntos casos de corrupción. El auditor Raúl Brito y la exmagistrada electoral Hilda Lorena Anaya, actualmente de Asuntos Jurídicos en la ASE, tienen documentados casos sospechosos que indican que las cosas no andan bien en la JIAPAZ. Para empezar, lo de cortarle el agua a quienes no pagan en tres meses es puro cuento, o al menos muchos usuarios de Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos se agandallaron el agua muchos meses más sin pagar un peso. A Carmen Adame, directora Comercial del organismo, le advirtieron que en 2018 los gorrones le costaron a la junta 31.4 millones de pesos y le recriminaron que es una negligencia no proceder legalmente contra ellos.

Investigan contrato

A los auditores no les quedó claro cuál fue la chamba que la empresa Competitividad Aplicada hizo para la JIAPAZ en 2018 y por la que cobró tres facturas por un monto total de 347 mil pesos. Tantas irregularidades encontraron que se integró una carpeta especial de investigación. Sucede que en el contrato la empresa ponía un domicilio en colonia Campesina de Guadalupe, que en realidad era una bodega en renta donde no hallaron a nadie. La Secretaría de Finanzas detectó que su domicilio real está en Cuernavaca Morelos. El director Benjamín de León y su equipo de JIAPAZ, insistieron en que se trata de una empresa con experiencia que capacitó a los trabajadores y supuestamente mejoró un sistema de software, pero en la ASE desconocieron alguna mejoría y con ello la evidencia de los trabajos. Al parecer el representante legal de Competitividad Aplicada, quien falleció hace unos meses, fue colaborador de Felipe Benjamín cuando este era delegado de la Conagua.

Recuperaron millones

A los auditores tampoco les gustó un contrato de los tiempos de Víctor Rentería en JIAPAZ con un despacho del contador Benjamín Venegas Montalvo, que permitió que el organismo operador recuperara más de 25 millones de pesos, derivado de una demanda contra el SAT para reclamar la devolución de impuestos por el IVA de años anteriores. A cambio, el despacho de Montalvo cobró por asesorías 3.5 millones de pesos, con impuestos incluidos. El problema es que al parecer Rentería, actual secretario de Administración, no presentó evidencia de un proceso de licitación y formalmente el organismo acordó contratar al despacho cuando este ya había concretado el proceso de recuperación del dinero.

Análisis

El dirigente del PRI, Gustavo Uribe, anticipa que esta semana iniciarán un programa de visitas en los municipios del estado para ir viendo y analizando liderazgos que puedan ser idóneos para el proceso del 2021. En tanto, en Morena hacen lo propio, pero ven dificultades principalmente en la zona de los Cañones, el distrito federal 2. A tal grado que tanto el senador José Narro como el coordinador de Ganadería, David Monreal, han alentado a suspirantes a una candidatura de sacrificio, donde saben que no ganarían, pero ayudarían con un determinado número de votos y luego serían recompensados en gobierno estatal, si es que logran el triunfo.

“No hay de otra”

Dicen en Nochistlán que es razonable la propuesta de que la presidencia municipal adquiera el terreno del empresario Miguel Arias para avanzar en el proyecto ecoturístico de la presa Las Tuzas. Y es que por cuestiones de planeación para los accesos, el predio que se ofrece permitiría gestionar “en automático” otras vías, ya que con las escrituras de esa propiedad en particular se podría reclamar ese derecho. Por eso, quienes defienden el proyecto aseguran que “no hay de otra” si es que se quiere cristalizar ese proyecto para el municipio, pues advierten que será mucho más complicado apostarle a la liberación de terrenos federales. Al ayuntamiento se le ofreció una línea de crédito de 8 millones de pesos, pero el terreno (que al empresario le costó adquirir) les saldría en unos 3 millones; lo demás serviría para obras y otros conceptos.

Runrunazos

La titular de la Jefatura de Oficina del Gobernador, Myndi Díaz, ya ha ido conformando un nuevo equipo del que originalmente comenzó. Entre las salidas recientes se incluye la de David García Lira, a quien despojaron del puesto de director de Asuntos Internacionales. *** Cuenta la leyenda que el exalcalde de Cuauhtémoc, Eleazar Esparza, se siente dueño de los vehículos oficiales de Luis Moya para cuestiones particulares, bajo la protección del alcalde Luis Enrique Sánchez. *** Pancho Reveles se reeligió como presidente de la Asociación Ganadera de Villanueva y se consolida como uno de los liderazgos influyentes en el municipio. *** Se dice que el diputado local Chema González tendría intenciones de ir por la presidencia municipal de Villa de Cos, donde comenzó su cacicazgo. Chema es la antitesis de un perfil nuevo y con ideas innovadoras.