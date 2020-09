El Runrún: Se suma Morena a gestiones para Zacatecas

Los diputados federales que estuvieron ayer con el gobernador Alejandro Tello salieron muy emocionados y optimistas porque aseguran que, ahora sí, se tendrá un frente unido para gestionar recursos por Zacatecas. El año pasado, la panista Jaquelina Martínez armó un chat con sus compañeros para darle seguimiento a las gestiones. No hubo resultados espectaculares, pero ahora vieron más ánimo y compromiso de los legisladores de Morena, como nunca antes. Unos dicen que es porque van de salida y quieren dejar su buena otra. No falta quien dice que las buenas intenciones son para ayudarle a David Monreal en caso de que triunfe en las elecciones. Los morenistas Marychuy García Guardado, Samuel Herrera y Óscar Novella; la panista Martínez, el priísta Carlos Pavón, la perredista Alejandra Esparza, junto con Lyndiana Bugarín y Carlos Puente del PVEM pactaron formar un bloque para que se asignen más recursos a Zacatecas. Chabelo Trejo y Alfredo Femat no pudieron llegar a la reunión por temas de agenda, pero igual se sumarán al frente. El próximo lunes entregarán una lista de prioridades y peticiones al presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González. Raúl Rodríguez Márquez, representante en la Ciudad de México, y Jorge Miranda de Finanzas son los enlaces de Tello para las gestiones.

Se puede

Las prioridades para el estado se centran en conseguir recursos suficientes para la nómina magisterial y para obras de infraestructura, principalmente la continuación de trabajos en la carretera a Aguascalientes. Zacatecas tendrá programado entre 28 mil 414 millones y 29 mil millones de pesos para gasto federal. No hay mucho margen de maniobra y se sabe que Gobierno Federal le ha pedido a los legisladores que no le muevan ni una coma al paquete de presupuesto del 2021. Aun así Samuel Herrera asegura que hay oportunidad, una vez que aprueben el presupuesto de ingresos, buscar la redistribución de fondos federales para que le toquen más billetes a la entidad.

Prioridad de estado

Más que una candidatura, contribuir con soluciones en el Issstezac es la prioridad para el director Marco Vinicio Flores. El Marvin sabe que deben cuidar los intereses de los cerca de 4 mil 500 jubilados del instituto, pero también de los 24 mil derechohabientes. Y que tienen claro que el gobierno no puede dejar de atender necesidades de la población para meterle dinero al fondo de pensiones. Por eso, se debe cuidar el interés colectivo, y es lo que no han comprendido Marcelino Rodarte ni la diputada Alma Dávila. Marco Vinicio está trabajando en mejorar la liquidez del Issstezac, atender observaciones de las auditorías e impulsar una reforma que evite el colapso del sistema de pensiones. Si no se hace nada, la gallina de los huevos de oro morirá en unos cuantos años; Marco Vinicio le quiere inyectar vitaminas para que dure al menos dos o tres décadas más. Eso es una prioridad de estado, más allá de una candidatura, reconoce el funcionario.

Burócratas “en pobreza”

Roberto Luévano no solapó los manejos salvajes que hizo su antecesor Otilio Rivera en la Sedesol. Sucede que de un programa de créditos para emprendedores en 2018, que se supone eran para personas en situación de pobreza, beneficiaron a servidores públicos de la Fiscalía, Antonio Adame y Monse Carranza; Secretaría de Administración, Juan Adame, Gloria Lucía Magallanes y Francisco Israel Lara; Secretaría General de Gobierno, Glafira Gabriela Monreal y Gerardo Ruiz Sosa; Finanzas, Jesús Daniel Hernández; DIF estatal, Gonzalo Colunga y Sergio Acuña Rincón de Obras Públicas. Esos burócratas, además de agandallar créditos que no les correspondían, ni siquiera los han terminado de pagar. De 280 mil que se repartieron en 10 créditos se deben alrededor de 190 mil.

Runrunazos

El presidente AMLO pidió a quienes aspiran a ser candidatos que renuncien a finales de octubre, a más tardar. Dicen que David Monreal solo esperaba la indicación para meter el acelerador a fondo. * Uno de los principales reproches y desconfianzas a la nueva secretaria de la Función Pública, Gabriela Alejandra Rodríguez, es que la ubican muy cercana al secretario General de Gobierno, Jehú Salas. Los diputados Raúl Ulloa y Omar Carrera advirtieron que eso pudiera comprometer la imparcialidad en las investigaciones. * Muchos alcaldes están preocupados por los problemas de inseguridad, que se han agudizado en los últimos días. Por eso en la capital fue oportuno que el alcalde Ulises Mejía firmara un convenio con Gobierno Federal para la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional. * El exdiputado Felipe Cabral y migrantes zacatecanos le insisten al PRI nacional que apoye la propuesta de cambiar la Matrícula Consular por la Credencial de Elector y que esta identificación tenga validez en México. Cabral dice que debiera aceptarse la credencial aunque tenga una dirección de Estados Unidos, pues les serviría para votar en el vecino país o en México, si están de visita.