El Runrún: Se reúne la Presidenta con la alta jerarquía católica de México

Sheinbaum, en la plenaria de obispos. | Foto: Cortesía.

En el primer encuentro del pleno de obispos católicos de México con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no se ocultaron las diferencias de apreciación sobre los problemas del país, pero tanto los jerarcas católicos como la representante del gobierno federal se comprometieron a intensificar un diálogo y la cooperación en áreas concretas para reconstruir el tejido social.

Los obispos de México recibieron en su 117 Asamblea Plenaria a la presidenta Sheinbaum junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores. El encuentro también sirvió para presentarles el nuevo Consejo de Presidencia del episcopado mexicano, presidido por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca.

Estuvo presente el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, quien espera que la reunión sirva como ejemplo para que, a nivel de la entidad, en los próximos días se pueda dar un encuentro con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y concretar los acuerdos que surgieron en Palacio Nacional en la reunión con el Gabinete de Seguridad, donde se establecieron nuevas políticas y acuerdos en los que la Iglesia católica juega un papel determinante en la reconstrucción del tejido social.

Eliminación del “Fuero Constitucional” alcanzaría al gobernador

La propuesta que esta semana leyó en tribuna de la LXV Legislatura del Estado el diputado morenista Martín Álvarez Casio tiene un apartado que, si logra el consenso de los legisladores y se aprueba la eliminación de la protección constitucional, podría alcanzar al propio titular del poder ejecutivo, que para el caso de este gobierno sería David Monreal Ávila.

Sin duda, una propuesta que tiene mucho sentido, pensando en que ninguno de los servidores públicos, sean electos por el voto popular o nombrados por los gobernantes, puede sustraerse a la ley cuando cometan algún ilícito, por lo que podrían ser juzgados sin necesidad de instaurar un juicio de procedencia.

Por ahora, el gobernador del estado solo puede ser juzgado por violaciones graves y sistemáticas a la Constitución local, por actos u omisiones que obstruyan o impidan el libre ejercicio de los derechos electorales y por delitos graves del orden común, siempre y cuando se realice el juicio político o la declaración de procedencia.

Por eso la importancia de la propuesta de Martín Álvarez, porque en su proyecto de reforma, absolutamente todos los funcionarios públicos, por elección o por designación, sin necesidad de instruirles procedimientos de declaración de procedencia, “podrán ser imputados y juzgados por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

Fuerte golpe de la FGJE a Movimiento Ciudadano

Justo el mismo día en que el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano se deslinda políticamente de los alcaldes de Apulco, tanto el desaforado Mauro Jáuregui como Israel Ramírez Iñiguez, la Fiscalía General de Justicia le asesta un duro golpe político al joven dirigente naranja, ya que se hizo pública la expedición de la carta de no antecedentes penales del alcalde en funciones, lo que termina con cualquier especulación de sus vínculos con grupos delincuenciales. Al menos por el momento.

Marco Vinicio Flores Guerrero quedó exhibido como un ignorante político, al aceptar que no tuvo cuidado al evaluar a quien postuló su partido en la candidatura a la alcaldía de ese municipio, tanto que informó que buscará llevar adelante una iniciativa de ley para poner filtros más severos a los partidos para que no les vuelva a pasar lo que ocurrió en el más reciente proceso electoral.

Ahora Marco Vinicio Flores ya los desconoció como militantes, y dijo que fueron postulados como candidatos ciudadanos, pero cuando andaba de “cacha candidatos” no les puso pero. Ahora que el alcalde Ramírez Iñiguez comprobó con la versión de la Fiscalía que está libre de cualquier imputación, la pregunta queda para el dirigente naranja: ¿le pedirá la renuncia al cargo, o lo hará él a la diputación por su mostrada incapacidad para postular buenos candidatos?

Runrunazos

El presidente municipal Miguel Varela, acompañado por la regidora Jessica Astrid Jayme, presidenta de la Comisión Edilicia de Niñez y Juventud, encabezó la instalación del primer Cabildo Juvenil en Zacatecas. Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover una cultura cívica entre los jóvenes zacatecanos y fomentar su involucramiento activo en las actividades y decisiones del municipio.

Una vez alcanzados los acuerdos entre los maestros manifestantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y las autoridades de la Rectoría, este jueves se reanudan las clases en el Campus Siglo XXI de la UAZ. Ahora falta ver si no surge otro grupo de opositores queriendo obtener beneficios de carácter laboral y vuelven a cerrar las clases de los más de siete mil estudiantes que acuden a las instalaciones universitarias.

Con el objetivo de ser reconocida como un programa de calidad ante un organismo externo, la Licenciatura en Biología de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas (UACB) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) comenzó ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) su proceso de reacreditación.