El Runrún: Se quejan de mano negra en la SAMA para dar contratos

Con la miseria que está enfrentando el gremio de la construcción, varios contratistas se quejan de que la SAMA, mangoneada, por Luis Fernando Maldonado, no da piso parejo en el reparto de asignación de obras. Y abusa de los procedimientos de invitaciones restringidas, destinadas supuestamente a los constructores consentidos. Es mucho más díficil conseguir obra con la gente de Nano Maldonado, que en la Secop de Jorge Luis Pedroza, o el Inzace de Francisco Carrillo Pasillas. Hay relatos que hablan sobre funcionarios de la SAMA que imponen constructoras recomendadas a presidentes como Luis Enrique Sánchez, de Luis Moya, o César Ortiz, de Trancoso, para que les den los contratos de obra. Las quejas ya han llegado hasta la Legislatura local y le tocará a Nano dar una explicación en su comparecencia del próximo lunes, además del cuestionado proyecto para la presa Milpillas.

Los avances

Hoy comparecen Jorge Miranda, secretario de Finanzas, y Víctor Rentería, de Administración. Al primero le reconocen los esfuerzos por el saneamiento financiero en el estado, mientras que al segundo le exigirían cuentas de cómo va el proceso de reordenamiento administrativo, el tema de la Ley de Adquisiciones y cómo va la demanda contra el proveedor de la Plataforma Lighthouse, un programa cibernético para temas de la Fiscalía, adquirida en el sexenio pasado, y que al parecer resultó defectuoso e inservible. Por ese programita se pagaron más de 11 millones de pesos.

Peticiones de frijoleros

El gobernador Alejandro Tello visitará Villanueva junto con el secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, para entregar apoyos de indemnización por daños provocados por la sequía. Al jefe del coordinador de Ganadería, David Monreal, le llegarán peticiones de frijoleros a quienes los coyotes de Aserca no les pagaron los incentivos de 3.5 pesos por kilo. En la gira de Villalobos andarán el líder de la UGRZ, Cuauhtémoc Rayas, y la diputada Lyndiana Bugarín, además del alcalde de Villanueva, Miguel Torres.

Castigos

Hay quienes lamentan que hay grillas, persecuciones y cacerías entre los mismos priístas, dentro y fuera de gobierno. Y una de las víctimas resultó ser Óscar del Real junior, hijo del delegado de Profeco Óscar del Real. No es cierto que su salida de la Coordinación Sanitaria de la SSZ en Fresnillo fue una renuncia, sino una grilla partidista, y pese a ello, dicen que se mantiene leal al PRI. Cuenta la leyenda que los golpes bajos y disparos de fuego amigo en el mismo partido los ha promovido el diputado Chema González. El de Villa de Cos se quedó con la ilusión de que el alonsismo sería eterno, o al menos como el imperio romano, y por eso ha sido difícil su acoplamiento con los tellistas.

Mucha tensión

No es improbable que se revienten las asambleas del domingo para designar a consejeros de Morena, principalmente en el Salón de Eventos de La Hacienda de San Ramón en Guadalupe. La misma Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional, se pronunció por posponer los procedimientos. En tanto, ayer Enrique Laviada se reunió en el Starbucks de la García Salinas con Javier Reyes Romo, Cuauhtémoc Calderón y Omar Carrera para confesarles su intención de ser consejero por Morena. Todavía no se quiere adelantar a algo más. Anticipan que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, no moverá ni un dedo para ayudar a Laviada. A la tensión de suma la denuncia que ya interpuso en el partido El Oso Medina contra Diana Saucedo por su presunta promoción a favor de Catalina Monreal ofreciendo becas federales, aunque Diana aclara que ella no tiene cargo en la Federación para dar esas cosas. Dice en que si hay alguna acusación en contra de que ella, que se demuestre jurídicamente. El Oso, por su parte, insiste en que se debe defender la legalidad y honestidad, más y cuando se trata de los principios en Morena.

Pelea de pandillas

No solo la asamblea de Morena de este domingo hará arder a Zacatecas. Los jovencillos del PRI se preparan para elegir a su nuevo dirigente. El favorito es Omar Tellez, regidor en Pinos, pero Patricio Tavizón y Paloma Orozco no se van a dejar y cuenta la leyenda que como opositores ya han recibido algunas presiones.

Runrunazos

El secretario General de Gobierno, Jehú Salas, se había tardado, pero ya comienza a hacer movimientos para acompañarse de quienes considera su círculo de confianza. Ya se deshizo de su secretario particular, Alfonso Lemus (fue reubicado), para reemplazarlo con Verónica Muro, como ya se anticipaba. El secretario Jehú tuvo la mala suerte de que no se lograra antes el desbloqueo en la minera Peñasquito, pues ocurrió antes de su comparecencia.