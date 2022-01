El Runrún: Se lanza la auditoría contra un alcalde reelecto

Hasta el momento, el auditor Raúl Brito no ha movido un dedo contra quienes lo ratificaron en el cargo, pero ya promovió una veintena de denuncias penales contra exediles y exservidores públicos de cinco municipios. Esa lista de denuncias involucra a un presidente municipal reelecto: Marco Antonio Regis, de Cañitas de Felipe Pescador. La ASE promovió cuatro expedientes de investigación ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por presunto peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas en Cañitas, durante 2018. Los hechos corresponden a la administración de Regis, quien logró la reelección hasta el 2024. La ASE acusó los mismos delitos en las administraciones 2016-2018 que encabezaron Gloria Esthela Rosales, en Trancoso; Luis Santos Hérnández, Villa García; Plutarco Zavala, de El Salvador; y del ciclo 2018-2021 en Noria de Ángeles, cuando gobernó Rosa Elena Flores.

El favorito

De los 58 alcaldes del estado, Julio César Chávez de Guadalupe es el más apreciado por el gobierno de David Monreal. Hay evidencias de ello. Julio parece ser el único con facultades de enlace entre el gobernador y otros ediles. Además, en la gira a finales del año pasado que Monreal hizo a Estados Unidos, aunque fueron otros alcaldes como Jorge Miranda de Zacatecas, Julio fue al único al que le cubrieron algunos gastos operativos por parte de la administración estatal. Otros ediles que también tienen cierta cercanía con el mandatario son José Luis Salas de Sain Alto y Daniel López de Ojocaliente.

Seguro para los del Cobaez

Esta semana el Cobaez, dirigido por Mirna del Rocío Garza, prepara la compra de un seguro institucional para los trabajadores del colegio. Esa compra se hará mediante una licitación. La adquisición de este seguro despertará especulaciones sobre si hay algún acuerdo anticipado con alguna empresa o se tratará de cubrir algún hueco que les dejaría el Issstezac. Y es que virtualmente los trabajadores del Cobaez están fuera de los beneficios que otorga el instituto de pensiones. Más que solidaridad por el adeudo que tienen los colegios con el Issstezac, hay reclamos de otros sindicatos hacia el líder del Supdacobaez, Gerardo García, pues señalan que este es uno de los que ya acabó con la gallina de los huevos de oro, sacando grandes beneficios del sistema de pensiones, pero pocas retribuciones por su respectiva parte patronal.

Crónicas de la Jefatura

Por ahí llegó a la Jefatura de Oficina del Gobernador una denuncia contra burócratas de la dependencia, interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública. El secretario Mariano Casas pidió cuanto antes a la coordinadora administrativa, Sandra Sánchez Natera, que atendiera la denuncia o de lo contrario los iban a multar a todos. Por cierto, el director de Ayudantía, Eduardo Arturo Colín, no quiso que tres burócratas (José Ulises Chávez, Luis Ángel Saucedo y Elviro Muro) anduvieran por ahí merodeando en la Casa de Gobierno y, debido a que no los podían correr, pronto los pusieron a disposición. Para estar en la Casa de Gobierno se requiere muchísima confianza del gobernador David Monreal y los tres compadres no pasaron la prueba de admisión.

Runrunazos

Debe estar muy preocupado el jefe de policía de la capital, Gustavo Serrano. Con el asesinato de un policía, a quien atacaron el sábado cuando viajaba en un camión urbano, ya son dos los homicidios recientes contra integrantes de la corporación. El asunto debe ser de los prioritarios para el fiscal Francisco Murillo. ** Luego de la ola de despidos en la SAMA, la titular Susana Rodríguez reconsideró algunos casos a los que finalmente les extendieron los contratos. A los que sí despidieron no les pareció justa la selección, pues varios que burócratas que se quedaron no son productivos y algunos hasta se dedican a grabar tik toks en las oficinas. * Las posadas navideñas fueron austeras en comparación a otros años. La burocracia ya no tuvo pachangas ni premios como antaño, aunque en el caso del sector salud rifaron vehículos. Hasta el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, comprendió que era necesario consentir al gremio que ha estado en la primera línea de combate al Coronavirus. Su relación sigue siendo cordial con Norma Castorena, dirigente sindical.