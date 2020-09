El Runrún: Se infiltra el D21 en el magisterio

En los centros de reclutamiento de promotores de David Monreal se acentuaron en los últimos días las actividades encaminadas al magisterio. Es su población objetivo. Supuestamente ya “ficharon” al dirigente de la Sección 58 del SNTE, Óscar Castruita; el exdirigente del sindicato Pedro Padilla y la exdiputada perredista Lupita Hernández, entre otros. Son tres perfiles quienes más se achacan afiliaciones en el magisterio y si logran ser gobierno exigirán la Secretaría de Educación: la delegada de la Segob, Martina Rodríguez; la diputada local, Navidad Rayas; y Marco Vinicio Flores Chávez, quien ya estuvo a cargo de la dependencia. A los maestros del movimiento, dicen, no les va ni les viene el nombramiento de Lula de la Rosa como secretaria de Educación. Alegan que ella está ahí para ser institucional, para sacar adelante el proyecto educativo en el quinquenio de Tello, no para vigilar las preferencias electorales de los docentes. Muchos de los D-21, más que morenistas, se definen como parte de un “grupo social”, todavía no metido en cuestiones partidistas.

Altas y bajas

Así como los monrealistas contabilizan nuevas adhesiones, los de la súperalianza aseguran que también han cachado gente que antes estaba con David. Algunos resentidos con el movimiento se fueron con el secretario del Campo, Fito Bonilla, y al menos en Villanueva otros tantos se fueron con el presidente Miguel Torres, quien por cierto hoy rinde su informe. Unos más todavía están a la espera de que los monrealistas les respondan su solicitud de admisión. Se van a estar moviendo las canicas.

Dificultades

Cuenta la leyenda que el comité estatal de Acción Nacional le obstaculizará el camino a dos figuras panistas, que sí llegaron a cargos públicos. Una es la diputada local, Emma Liseth López Murillo, a quien supuestamente ya le advirtieron que su proyecto en el 2021 no deberá ser la presidencia municipal de Jerez; la otra es Alma López Figueroa, pese a que mantiene su popularidad y aceptación como alcaldesa de Huanusco. Alma es uno de los activos que puede ayudar en su municipio al proyecto de la súperalianza, pero en los mandos de Acción Nacional no la valoran para una posible reelección.

Viene a ayudar

“Yo les ayudo aunque no me toque”, les aseguró el grupero Marco Flores a los otros aspirantes a encabezar la alianza Tucom. El panista Arturo López de Lara, quien estuvo en La Garufa ese día, reconoce que tiene interés en que el cantante participe en el bloque, al igual que los otros perfiles que levantan la mano. Supuestamente, Marco no quiere nada con Morena ni la 4, pero el domingo fue al informe del alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, y ya ha se ha acercado al senador José Narro y al Oso Medina.

No los van a soltar

Las grillas por el servicio y tarifas de la JIAPAZ serán tema de discusión el próximo año. No faltarán aquellos que vinculen la situación con las pasiones electorales del 2021. Es cierto que no se está valorando el costo económico que supone llevar el agua a los usuarios, aunque prevalecen críticas por burócratas del organismo que usan como taxis el parque vehicular.

Runrunazos

Si se está en un cargo público hay que mantenerse alejado de pronunciamientos electorales, es lo que cree el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal. Para el edil eso incluye al mismo gobernador Alejandro Tello, que según Saúl no debe emitir pronunciamientos sobre el futuro electoral de la entidad. * El tema de la transparencia en el gobierno estatal no se puede presumir en tanto no abran el baúl de los secretos de la Fenaza. Pero según el equipo de Omar Acuña en el DIF estatal, sería cuestión de unos días para que por fin hagan públicos los informes, una vez que concluya la revisión de los auditores. * Una de las negociaciones que sí le tiene que salir a la Secretaría General de Gobierno, dicen, sería el nombramiento de Valente Cabrera como comisionado de Atención a Víctimas. Alejandro Tello lo puso como encargado, y en los pocos días que lleva al frente no le ha quedado mal al gobernador, con chamba y disposición. * El diputado federal Alfredo Femat reclama, como todos los años, más presupuesto para la UAZ. La realidad de la 4T, que no salvó de las crisis a las universidades, fue una de las desilusiones para los petistas zacatecanos. * No fue Jehú Salas, sino su subsecretario de Gobierno Érick Muñoz quien salió a dar la cara con los comerciantes del Centro Histórico que exigen apoyos. Hoy quedaron en que se liberarían recursos.