El Runrún: Se infiltra David en el equipo de Tello

Desde hace meses, el candidato a gobernador de Morena, David Monreal Ávila, ha tenido encuentros con funcionarios de Gobierno del Estado. La primera intención, así la hace parecer el fresnillense, es de carácter relativamente institucional. David ha querido conocer santo y seña de las finanzas estatales, nóminas, contratos, pendientes e incluso hasta consejos. En su equipo lo ven como una manera de adelantar el proceso de entrega-recepción. De ahí, según dicen, le dieron la cifra de alrededor de 50 mil personas que de alguna manera su sustento depende de los pagos en Gobierno del Estado. La segunda intención revela una invitación a que le ayuden a su proyecto. Hay funcionarios como Aldo Delena, Michelle Rivera, Adrián Rayas y otros que ya están destapados apoyando al D21.

El verdugo

Funcionarios como Carlos Fernando Bárcena, secretario de Economía; Lula de la Rosa, en Seduzac; y Pablo Pedroza en Planeación, entre otros, han mantenido lealtad al proyecto priísta del gobierno, pero otros son señalados de ir más allá y emprender una cacería contra los davidistas. Uno de esos verdugos es Erik Muñoz, secretario General de Gobierno. Le han atribuido cambios de adscripción para castigar a los rebeldes y en algunos casos hacer que pidan licencia, como debe ser si están entregados a las cuestiones electorales. A Erik también lo han señalado como uno de los operadores del PRI, pero hasta el momento Morena no tiene elementos para denunciarlo formalmente.

Tensión en Fresnillo

Ahora fue el exalcalde priísta Pepe Haro quien salió a reclamar una supuesta agresión a gente de su equipo por parte del exjefe de Alumbrado Público de Fresnillo, José Manuel Félix Román. Según Pepe Haro, este exfuncionario y su pandilla lanzaron piedras contra la camioneta en la que iban sus amigos. La presunta agresión ocurrió en la colonia Huertas de Abajo. Pepe advirtió que le quebraron los vidrios a la camioneta. El diputado morenista Omar Carrera salió a responder que no se victimizaran y en todo caso interpongan una denuncia. Ayer por la noche Pepe aseguró que así se habría hecho, pues los afectados fueron a la Fiscalía. Uno de los agredidos trabaja en la presidencia municipal y se sabe que es operador del tricolor.

Otro más

Otra presunta agresión se dio contra Mayra Casillas, candidata del PRI-PAN-PRD a la presidencia de Luis Moya. Ella y su equipo alegan que apartaron un mitin en una comunidad y la gente de su rival morenista, Juan Lomelí, fue a provocarlos y a burlarse de su campaña. Mayra no interpuso ninguna denuncia, solo una queja ante el IEEZ y alegando que la quisieron intimidar. Cuenta la leyenda que el actual alcalde Luis Enrique Sánchez estuvo presionando a la candidata para que se sumara a los de Morena. Al final, el presidente municipal no tuvo la bendición de ser el ungido por Morena.

Suspenso en el SUTSEMOP

La dirigencia del SUTSEMOP todavía no se define. Están a la espera de una audiencia programada el 24 de junio por una impugnación que se hizo en el proceso electoral. Si el juicio no procede, Israel Chávez podrá asumirse como el dirigente legítimo del sindicato, pero si le dan la razón a Carlos Rodríguez las elecciones pudieran repetirse. Chávez ya espera ser el encargado de las negociaciones con Gobierno del Estado en el próximo sexenio y supuestamente ya habría tenido acercamiento con algunos candidatos a la gubernatura.

Runrunazos

En el equipo Guadalupe de Morena, la diputada Roxana Muñoz no termina de encajar. Una de las broncas que trae es que la diputada actual del distrito local 4, Alma Dávila, no tuvo mucha presencia en las comunidades; otra es que hay gente de los equipos de Julio César Chávez, candidato a la alcaldía, y de Violeta Cerrillo, para el distrito 3, que no le veían méritos suficientes a Roxana para ser postulada. Y aun así, con las debilidades que le ven a su candidatura, tiene posibilidades de triunfar por encima de su compañera en el Congreso, Perla Martínez. ** Presume Pepe Pasteles que, al menos para los mitines, puede juntar más gente que sus rivales de Morena. El exalcalde de Jerez que busca regresar a la presidencia estima que ha juntado hasta 4 mil personas en sus reuniones. Habrá que ver cuántos votos consigue finalmente.