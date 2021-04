El Runrún: Se empareja elección; “primero hay que ganar”, dice David

Deja Laviada campaña del D21

Más pleitos por las pluris del PRI

Congelan hueso; batean a Rangel para Secretaría del Congreso

Lo que se pensaba sería una contienda fácil ya se complicó. Priístas, panistas y perredistas presumen mediciones en las que su candidata Claudia Anaya ya se acercó peligrosamente a David Monreal. Los errores en el equipo de este último han ido modificando las preferencias. Aunque varias encuestadoras han presentado resultados muy variados, es evidente que la distancia entre la senadora con licencia y el excoordinador de Ganadería es menor que hace un par de meses.

El candidato a gobernador fue por refuerzos. Recurrió a su hermano el senador Ricardo Monreal, quien lo rescató en una gira por el sureste del estado. Luego, ayer gracias al apoyo de Saúl Monreal, su hermano menor, David tuvo un mitin concurrido en Plateros, Fresnillo. La intención, según dicen, es sacar la artillería pesada para empujar el proyecto, que se vio muy comprometido y lastimado la semana pasada. El mismo David lo reconoció “primero hay que ganar”.

Claudia Anaya estará hoy en Jerez. No compartiría presidium ni con el priísta David García Valdés ni con el panista Pepe Pasteles, candidatos a la alcaldía, pero el llamado es para los dos: detener a la 4T que en el Pueblo Mágico representa Humberto Salazar.

Conflicto en el D21

Una vez más hay un choque entre Davidistas y Ricardistas. Un cuadro estratégico del senador Ricardo Monreal, Enrique Laviada, ha insistido en ponerle estrategia a la campaña y no sólo apostarle al carisma Monrealista, en manos de David. Pero por más que el senador le pide que ayude a David, a Enrique Laviada y otros, los han mantenido marginados porque el candidato a gobernador decide realmente quién es su círculo más cercano, y con quien toma las grandes, y hasta pequeñas decisiones. Las opiniones en el D21, ante el escándalo de Juchipila, se dividieron: “que lo niegue rotundamente”, dijeron unos. “Que lo acepte, ante las evidencias, y se disculpe”, propusieron otros. Al final, pesaron más los consejos de Verónica Díaz y de Julieta del Río. Por eso, Enrique mejor se salió del grupo de WhatsApp Consejo de Campaña y escribió una publicación que fue su despedida. Ya aceptó que no hay interés en su presencia como coordinador ni estratega del movimiento D21, para los Davidistas. Mejor se retira dejando en claro la gota que derramó el vaso. Cae un Ricardista de cepa, pero David sostiene que los necesita a todos, pero que él, junto con las dos mujeres superpoderosas que le acompañan, toma las decisiones. Así que, Laviada escribió en su muro de Facebook, “Estimado David, nunca es tarde para ofrecer una disculpa sincera y humildemente”. De alguna manera Enrique quiso que todo mundo supiera su consejo, ante la bomba que generó el manoseo a la candidata en Juchipila, Rocío Moreno, por parte del candidato a gobernador.

Amenaza a los pluris del PRI

Siguen amenazados los primeros lugares de la lista de pluris del PRI al Congreso local. Además de la impugnación en el Trijez que Benjamín Medrano metió para treparse a una de las primeras tres posiciones, hay otra que se interpuso para defender la inclusión de personas con capacidades diferentes. Jehú Salas, segundo en la lista, pudiera ser el más afectado. No hay para los pluris de llegar al Congreso local, a veces ni siquiera recibiendo su constancia del IEEZ. Hace tres años la recibió Manuel Castro Romero, exalcalde de Tepechitlán, y se creyó que ya no lo podían bajar. Desde entonces quedó resentido con gobierno, sin comprender que su caída se debió más a las nuevas legislaciones electorales, que en esa ocasión favorecieron a Navidad Rayas.

Segob de rosa

Sin mucha discreción, la delegada de la Segob Martina Rodríguez está operando para el partido Fuerza por México. Hizo invitaciones para que se acudiera a capacitaciones y reuniones en un cuartel del partido rosa, en la calle Guadalupe Victoria en el centro de Enrique Estrada. Ahí están haciendo promoción para los candidatos de Fuerza por México, excepto para la gubernatura, pues ahí apoyan a David Monreal. Los de camisas rosas se venden abiertamente como un partido aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin acaparar

Una indicación en el PRI es que los candidatos no anden acaparando la dirigencia de organizaciones. Por eso ya despacharon de la CNOP a Héctor Bernal para que se dedique de tiempo completo a sus ambiciones de gobernar Ojocaliente. En su lugar llegó Nancy Espinoza, quien trae todo el ánimo de fortalecer la organización priísta. A Héctor en realidad le importaba poco. Su verdadero interés ha sido tener cargos en gobierno. Para su desgracia, ya lleva tiempo sin conseguir nada.

Le cierran la puerta

Hay un acuerdo entre diputados locales, del grupo antimorenista, para que nadie ocupe la Secretaría General del Congreso, que dejó Le Roy Barragán, en lo que resta de la actual Legislatura. Alegan los legisladores, entre ellos Chema González, que habría más broncas si eligen a alguien y quieren echarle la bolita a la próxima Legislatura. Lo importante para ellos, supuestamente, era frenar al diputado Lalo Rodríguez. Y ahora, según se dice, también batearon una propuesta para que llegara el exdirector de Catastro, Juan Antonio Rangel, quien intentó ser candidato por Morena, pero lo sustituyeron por un protegido de la senadora Soledad Luévano.

El paraíso de Chimalhuacán

Ayer El Antorcho Ávila se reunió en una quinta de Guadalupe con constructores. Un par de ideas generaron reflexión en el gremio. El profe Osvaldo Ávila desestimó propuestas de candidatos de relleno, “saben que no van a ganar” y habría recordado que la verdadera lucha es entre él y el morenista Julio César Chávez. Entre esos candidatos que no van a ganar Ávila hizo más énfasis en el PVEM. Luego, el exdiputado local trató de vender a Chimalhuacán, municipio del estado de México, como el paraíso que los antorchistas pueden ofrecer. Según el profe Osvaldo, allá casi son primermundistas porque Antorcha lleva muchos años gobernando, aunque lo cierto es que en ese municipio no son ajenos a problemas como el desempleo e inseguridad, como todo el estado de México.

Dirigentes inactivos

De los dirigentes del PAN, PRI y PRD reconocen que la dirigente del primero, Noemí Luna, es la que está más activa apoyando a la candidata Claudia Anaya. A pesar de las grillas y pleitos que trae en Acción Nacional, es la que al menos se ha esforzado en llevar una campaña alterna de apoyo al proyecto. El perredista Raymundo Carrillo está muy lejos de ser un dirigente activo, y el priísta Enrique Flores no ha estado a la altura de las expectativas, aunque es cierto que ya no tiene el apoyo que gobierno daba a dirigentes de otros tiempos, como Pepe Olvera.

Intenciones ocultas

Por razones obvias, nunca lo declararía abiertamente, pero se dice Antonio El Waca Guzmán no quiere su compañero de partido, Xerardo Ramírez gane el distrito local 2. El exrector de la UAZ presume de muchos años en el PT; el otro llegó cobijado por la senadora Geovanna Bañuelos. Para El Waca, habría más posibilidades de llegar por la vía pluri si Xerardo es derrotado en su distrito. En su equipo estiman que quizá solo El Cepillo Figueroa pudiera llegar por mayoría relativa, pero si otro petista gana en las urnas podría disminuir el número de pluris que el PT meta al Congreso, que esperan sean dos. Guzmán va en la pluri 2 y de candidato en el distrito 3. Quiere amarrar la que sea más fácil.

Misión en el Incufidez

Por encomienda de los diputados de la 4T, el auditor Raúl Brito aplicó una auditoría al Incufidez, de Adolfo Márquez. Los resultados ya se le entregaron al diputado Pedro Martínez. Una de las observaciones recurrentes para El Patas Márquez es la situación de los becarios, alrededor de 120, que no han podido integrarse a la nómina como burócratas. Ni hay condiciones para ello. Márquez quiso hacer gestiones para que algunos pudieran cobrar como trabajadores con prestaciones, pero él mismo sabe que es un asunto difícil, en el que hasta ahora no hay nada. El Patas está en la mira de la 4T; la diputada Mónica Borrego es una de las que buscaría prenderle fuego al Incufidez antes de que Márquez deje el cargo.

Derrotas de Narro

Después de todo, al senador José Narro no le fue muy bien como delegado de Morena en Jalisco. Ahí le pasó de todo: acusaciones de venta de candidaturas, grillas, pleitos y hasta la cancelación de registros. El tamaulipeco se quedó sin candidatos a las alcaldías de siete municipios y culpó al Instituto Electoral de Jalisco de meterle el pie a la 4T.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que “las maldiciones” que lanzó el cantante Marco Flores en Pinos, contra el secretario del Campo Gustavo Uribe y los priístas, se debieron a que el cantante de la Banda Jerez andaba pasado de copas, porque se le murió uno de sus caballos. Así pues, el vocalista “andaba muy sensible” y traía muchos ánimos de desahogarse. * Merecido fue el reconocimiento que las autoridades del IMSS hicieron al personal con más de 25 años de servicio, entre otros al neumólogo e Internista Max Coral Pérez, quien se ha ganado el cariño y reconocimiento de infinidad de pacientes y sus familias. Pero mientras hay elementos valiosos en el área médica, la burocracia deja mucho que desear. La delegada Sandra Vázquez no ha podido destacarse más que su antecesor Manuel Cavazos Melo.