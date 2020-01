El Runrún: Se caen denuncias en Fiscalía Anticorrupción

Más allá del caso del exalcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que Francisco Murillo le confió a Salvador Villa, no ha podido poner tras las rejas (aunque sea en prisión preventiva) a otro exalcalde o exfuncionario por algún delito. De hecho, los casos por varias denuncias que promovió la Auditoría Superior del Estado se están yendo al archivo temporal o abstención de la investigación por falta de elementos que vinculen a los acusados. De la administración que Vicente Pérez encabezó en Mazapil, por ejemplo, no se han tenido elementos para castigar a nadie por 100 mil pesos que pagaron de predial en 2015 y no ingresaron a la Tesorería.

Sin cárcel

Lo que sí consiguió la Fiscalía fueron sentencias de procedimiento abreviado y de suspensión condicional del proceso por presuntos delitos cometidos en el trienio de Rafael Martínez Pérez en Trinidad García de la Cadena, derivados de no presentar la cuenta pública y perder una espada que perteneció al general González Ortega. En este caso admitieron cargos, pero por lo que se ve no ameritaría prisión. Por cierto, uno de los exalcaldes que ha librado varios procesos es Vidal Frausto, de Villa González Ortega. A su administración le colgaron varias operaciones simuladas por unos 250 mil pesos.

Obras en Fresnillo

Después de las reuniones que tuvo con paisanos en Fort Worth, hoy el gobernador Alejandro Tello va a Fresnillo para inaugurar las obras en la Avenida Plateros y Andador del Peregrino. El presidente municipal, Saúl Monreal, estaría pidiendo más obras para El Mineral, aunque otra prioridad que le vuelve a surgir son las percepciones en el tema de inseguridad. Al inicio del trienio, Saúl quiso mejorar esta percepción con eventos como la pelea de box de La Barbie Juárez y la feria. Ahora parece que necesitará más trabajo.

La resistencia

Por las funciones que le han encomendado en la capital, el exalcalde Enrique Flores no se ha metido de lleno en Guadalupe. Y nunca le interesó confrontar al actual presidente Julio César Chávez. Pero no faltan los prístas que se ven con ánimo de entrar a la pelea con los morenistas de Guadalupe, entre ellos Herman Hernández, dirigente local del partido, y el regidor Gerardo Casanova. Estos dos estarían buscando tener más protagonismo que potenciales rivales internos como Cliserio del Real.

Al margen

Algunos funcionarios en el gobierno de Alejandro Tello, sin afinación partidista, se han quedado al margen en las adhesiones a los equipos de Fito Bonilla, Carlos Peña, Claudia Anaya y Roberto Luévano. Se dijeron institucionales desde el inicio de la administración y pareciera que así se mantienen, aunque los intrigosos dicen que esperan ser llamados por los priístas o los de los otros bandos. Hay otro perfil de funcionarios, como Jorge Escobedo Armengol, de Proyectos Estratégicos, que sí se afiliaron al partido.

Runrunazos

Luego de la sesión de motivación que tuvieron en el PRI, el dirigente Gustavo Uribe quiere llevar ese tipo de pláticas a los municipios para que sus estructuras recuperen la confianza. * Cuenta la leyenda que en el rastro de la capital, que maneja Carlos Castillo, hay matanzas nocturnas de animales “de dudosa procedencia”. * El alcalde de Villanueva, Miguel Torres, ha tenido broncas para cumplir muchas obras que prometió en campaña y, que en otras ocasiones cumplía por las gestiones extraordinarias. Como en la 4T le tienen amarradas las manos, es uno de los más resentidos antimorenistas. * Ante las protestas de taxistas que están furiosos por la competencia de Uber y otras plataformas, el dirigente de la CNOP, Héctor Bernal, habría buscado ser mediador y evitar que hagan protestas radicales, pero el exalcalde de Ojocaliente realmente no podrá hacer mucho si los ruleteros no se van contentos con sus negociaciones en el Congreso local.