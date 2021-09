El Runrún: Se alinean gobierno y cabeceras de distrito

Ayer fue día de fiesta para la 4T. Ni los gobernadores Miguel Alonso ni Alejandro Tello pudieron alinear a las alcaldías de las cuatro cabeceras de distritos federales: Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe, al menos en las tomas de protesta. En el sexenio priísta que inició en 2010, cuando Alonso llegó al poder, el entonces perredista Rafa Flores gobernaba Guadalupe; en 2013 Jerez eligió al panista Pepe Pasteles y para el 2016 la capital la había ganado en un primer momento Chole Luévano, pero su triunfo lo anularon en los tribunales. Después, con la victoria de Judit Guerrero en Zacatecas, luego de una administración interina, Tello sí logró tener las cabeceras alineadas, pero en 2018 llegó la oleada de Morena y hoy los alcaldes de esas cuatro cabeceras son afínes al gobernador David Monreal.

El bastión monrealista

Fresnillo fue el primer municipio al que fue David para las tomas de protesta. Su hermano, el alcalde Saúl le insistió en que no deje de ayudar a El Mineral, especialmente en asuntos de seguridad. En el Centro de Convenciones de Fresnillo no podía faltar el senador Ricardo Monreal, quien aseguró que al estado y al municipio les irá bien. El clan fresnillense dio un mensaje de unidad. El Cachorro tuvo invitados de distintas corrientes y grupos, desde Luis Medina de Los Históricos; el diputado Laviada de Movimiento Ciudadano, exdiputados como Raúl Ulloa y Lalo Rodríguez; el fiscal Francisco Murillo, el excandidato Javo Torres, la legisladora federal Bennelly Hernández y exalcaldes como Juan García Páez, quien se debió incomodar cuando Saúl habló de “aquellos que han traicionado el proyecto”. Quien estuvo ausente fue el diputado local Ernesto González. Terminando el evento, Ricardo y Saúl se quedaron horas saludando gente. Muchos les pedían la selfie del momento.

Pide seguridad

Ricardo Monreal ya no pudo asistir a la toma de protesta en Jerez. Pero le envió un video a su compadre, el alcalde electo Humberto Salazar, de que no se olvida de su amistad y estará ahí para ayudarlo. En el Teatro Hinojosa, el gobernador David Monreal aseguró que no dejará solo a Jerez. Y es lo que espera Humberto Salazar, al admitir el grave problema por pobladores de comunidades que han tenido que abandonar sus hogares por problemas de inseguridad. “Sólo con seguridad se puede aspirar al progreso sustentable”, advirtió el edil morenista. En el evento, anduvo de modo muy discreto el diputado federal Marco Flores, quien se anduvo escondiendo de la prensa.

Gabinete diferente

“Te va a ir bien, no te desesperes frente la necesidad y la falta de recurso para enfrentar esta terrible realidad”, le dijo el gobernador a Jorge Miranda en su evento de toma de protesta en la capital. Como en los anteriores eventos, estuvo muy concurrido el evento. Ahí estaban el empresario Pepe Aguirre, los diputados federales Femat y Carlos Puente; el magistrado Arturo Nahle y el rector Rubén Ibarra, entre otros. También anduvo Caty Monreal para echarle porras a su esposo Sergio Garfias, que continua como regidor. Jorge anticipó que su gabinete será el primero que tendrá una mayoría de mujeres como titulares de área.

Sin el 18 no hubiera 21

Por la noche en el Centro Platero, Julio César Chávez le agradeció a David el apoyo para que fuera candidato dos veces en Guadalupe. Y advirtió que sin la victoria del 2018 no hubiera proyecto en el 2021. Al rendir protesta por segunda ocasión como alcalde, Julio dijo que en su administración “no se pueden hacer transas aunque algunos no les guste”. Aseguró que lo mejor está por venir. “Hace tres años los guadalupenses despertaron y ya no permitieron ser engañados por una clase política anquilosada, corrupta, avariciosa y tullida”, decía el alcalde. Era la última toma de protesta a la que iba David este miércoles y fue de las más concurridas. En un patio se proyectaba el evento en una pantalla para otros asistentes. La diputada Susana Barragán, Nahle y la senadora Luévano estuvieron entre los invitados. Al ver que los regidores Luis Flores y Fanny Castruita rendían protesta, no faltaron berrinches de exmilitantes tricolores que renegaban :”no se lo merecían”.