El Runrún: Ruth Calderón espera el llamado para renunciar a la sindicatura

Es un acuerdo en el equipo del gobernador electo, David Monreal que la síndico de la capital Ruth Calderón ya no repetiría sus funciones en cabildo. Legalmente, aparece en la planilla del alcalde electo Jorge Miranda, pero Ruth está llamada a realizar otras funciones, en la administración estatal. Esa responsabilidad que le espera sería la dirección del Issstezac. Ruth sabe que el instituto es una papa caliente, pero ella ya ha trabajado ahí por años en el área productiva. La responsabilidad sería muy alta, del tamaño de la confianza. La encomienda para Ruth le deja el camino libre a Cecilia Espino para que, en su calidad de suplente, asuma la titularidad de la Sindicatura. Esa fue una de las cortesías que concedió Morena a sus aliados del Partido Verde. Mientras tanto, está previsto Manuel Gómez llegue al área de Planeación del municipio y Rafa Romero como secretario particular del presidente municipal.

Esperan a Roberto

Aunque ya van de salida, algunos alcaldes todavía esperan cerrar con algunas obras o por lo menos concretar gestiones adicionales. Por eso requieren que el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, les defina los proyectos a realizar del programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE), para los que hicieron convenios con la Sedesol. En la secretaría van paso a paso, revisando convenio por convenio. Es posible que si el tiempo no alcanza sería la otra administración estatal y los próximos alcaldes darle trámite a las obras convenidas. Pero los actuales presidentes quieren que se les defina ya para saber si mejor destinan el presupuesto del convenio a otra cosa.

Pende de un hilo

Una vez que la próxima administración entre en funciones, según dicen, habrá más coordinación con Gobierno Federal y la facilidad, incluso, de proponer a titulares de las delegaciones. Por lo pronto perfiles como Verónica Díaz, en la Secretaría del Bienestar, o Antonio Viesca en Relaciones Exteriores, estarían más que amarrados, pero otros corren riesgo como Nacho Fraire, del Instituto Nacional de Migración. Algunos más, como Lourdes Briones en Profepa, esperan que los nombren de una vez como titulares y no como encargados. Cuenta la leyenda que Julio César Nava andaría cabildeando la delegación de la Semarnat, que ya dirigió, o colocarse en algún espacio del futuro alcalde de la capital, Jorge Miranda.

El PRI de Fresnillo

Tiene mucho qué replantearse el priísmo en El Mineral por figuras que ya no están activas, al menos en el municipio. Ese es el caso de Benjamín Medrano, que sí ayudó a la alianza Va por Zacatecas, pero “en Fresnillo” no se metió. Y dicen que durante las campañas que el nochistlense le habría comunicado eso a Saúl Monreal, como una manera de sacar la bandera blanca: “en Fresnillo no voy a intervenir”. Pero quien no ha abandonado el activismo tricolor es el excandidato Javo Torres. Los resultados no lo detuvieron para seguir trabajando por el PRI. El partido alcanzó a meter a cuatro regidores: Laura Herrera, Gilberto Dévora, Diana Isela Valdez y Félix Castillo. Ninguno de ellos es cuadro de Javo, así que todos coinciden en que al menos la Contraloría debe ser para alguien de su equipo.

Le espera denuncia

O está en el servicio público o hace negocios, es la advertencia que le han estado haciendo a Julio César Ramírez El Campesino, presidente municipal de Río Grande. Según dicen, el alcalde electo Mario Córdova no le va a perdonar a su antecesor que usara dinero del ayuntamiento para mantener sus negocios. Ahí hay un claro conflicto de interés y los perredistas que se preparan para asumir el poder ya preparan una denuncia penal contra El Campesino. El alcalde siempre supo que ser proveedor y gobernante no estaba bien, pero lejos de contenerse se hizo compras a lo descarado.

Runrunazos

El martes, David Monreal tuvo una reunión con los diputados electos de Morena. Uno de los temas que abordó es que no quiere que lleguen a la Legislatura a improvisar, por eso se ofreció a gestionarles una capacitación, como también están haciendo en otros partidos, enfocada a la agenda que deben llevar. Mientras tanto, reconocen en la futura bancada que será muy complicado que Enrique Laviada vaya a ser el coordinador. ** Para aprovechar las lluvias, Fresnillo PLC y Capstone Gold donaron árboles para una campaña de reforestación que ya trabaja el procurador ambiental, Salvador Constantino Ruiz. Por la temporada, es buen momento para plantar un árbol. * Está en crisis con multas, deserciones y grillas, pero el PRD se mantiene vivo. Eso les molesta a Carlos García Murillo y un grupo de militantes que abandonaron recientemente el partido, o cascarón, como lo llaman ellos.