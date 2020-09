El Runrún: Roberto no quiere dejar la Sedesol “hasta que lleguen los tiempos”

Aunque Fito Bonilla ya renunció a la Secampo para entrar de fondo a sus aspiraciones de ser gobernador, Roberto Luévano no se deja presionar y quiere permanecer como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, “hasta que lleguen los tiempos”. Antes que nada, dice, tiene un compromiso con Zacatecas para combatir la pobreza y una de sus metas es reducir notablemente los índices de marginación. Está dedicado a sus funciones en la secretaría, pero no se ha bajado de su caballo. La semana pasada platicó con el dirigente nacional Alito Moreno que calificó “como un primer acercamiento”. El jueves supuestamente iría Bonilla y la senadora Claudia Anaya y para la próxima semana citarían, a los cuatro aspirantes (ya con Carlos Peña) para definir los mecanismos de designación del candidato, si es encuesta, votación de consejeros u otro método.

Urgencia alimentaria

La pandemia del Coronavirus dejó crisis para unos y oportunidades para otros. Para que el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, pueda repartir 76 mil 433 despensas, el gobierno de Tello pagó 12 millones de pesos. No hubo licitación con el argumento de que se trataba de una emergencia y las compras se tenían que hacer de inmediato. La empresa favorecida fue Dominus Messico, que ganó contratos millonarios en otros estados del país para repartir despensas. Zacatecas las consiguió o más baratas o más sencillas (unos 156 pesos), ya que en Coahuila o Tabasco no bajaban de 300 por unidad.

Compromisos

Desde hace meses, dicen, hubo un compromiso con Enrique Flores para que asumiera la titularidad de Secampo, una vez que se fuera Fito Bonilla. Y este, a su vez va haciendo compromisos. Ayer estuvo con expresidentes del PRI: Juan Carlos Lozano, Memo Ulloa, Felipe Ramírez, entre otros, pidiéndoles respaldo para su proyecto. Para empezar a medir el terreno, hoy el dirigente actual Gustavo Uribe y el secretario de Organización, Efraín Chávez, tienen reunión en el comité nacional en México. Al de Pinos le exigirán cuentas del trabajo en sus estructuras, que aseguran han estado haciendo, junto con una estrategia para retener la gubernatura. Gustavo y su clan nunca han perdido en Pinos y por eso le reconocen ciertas cualidades como estratega.

Competencias

Hay dificultades en el proyecto de David Monreal para limar asperezas y conciliar con el líder Beto Anaya y los altos mandos del PT. Los distanciamientos entre petistas y monrealistas vienen desde los cambios de bancada del senador Ricardo Monreal, en su periodo anterior. Y esas grillas entre ambos grupos pretenden ser capitalizadas por algunos aspirantes del PT en Zacatecas para ser ellos quienes encabecen las negociaciones.

El plan

El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía; el senador José Narro y El Oso Medina esperan que se haga una encuesta en los próximos meses encaminada a definir al mejor prospecto de Morena para encabezar el proyecto en el estado. Esa encuesta se tendría que hacer independientemente quién llegue a la dirigencia nacional, aunque como ocurre en la 4T la última palabra la tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ganan en Fresnillo

En general, la rifa de boletos del avión presidencial (en el que no se ganaban el avión) fue una especie de Teletón subsidiado o boteo por parte de Gobierno Federal, y una estupidez la de comprar 500 millones de pesos en boletos para los hospitales en lugar de darles directamente los recursos. Pero al menos el Hospital del ISSSTE Fresnillo resultó beneficiado, con 20 millones de pesos que ganan en la rifa. El gobernador Tello y el alcalde Saúl Monreal celebraron al cachito ganador. AMLO no se puede deshacer del avión presidencial, pero por lo menos ya ayudó a El Mineral.

Salida emotiva

Generó mucha tristeza la salida de Paula Rey Ortiz de la Secretaría de la Función Pública. El día de su salida no faltaron quienes lloraron, caras tristes y demás. El coordinador administrativo Juan Carlos Pérez pidió un aplauso para la exfuncionaria y resultó en ovaciones muy prolongadas. Aunque había presiones, como en otras dependencias, la salida de Ortiz Medina sí se debió a cuestiones de carácter personal que le impedían a la ahora exfuncionaria mantenerse en el cargo.

Runrunazos

Los que andan en el proyecto Torres21 apenas empiezan. El alcalde de Villanueva, Miguel Torres, tiene el apoyo de panistas que no le ven por ningún lado posibilidades al diputado Pedro Martínez. Tendría el respaldo de alcaldes del Distrito federal 2, como Miguel Varela de Tlaltenango. * Lupe Correa, diputado local por el distrito de Tlaltenango, tiene derecho a la reelección, pero dice no se obsesiona con el cargo. La candidatura la compite con Varela y en el PRI con Marco Vinicio Flores, pero si no se da, dice puede vivir de la iniciativa privada.