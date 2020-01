El Runrún: Roberto Luévano pide piso parejo; “hasta donde tope”

Sonriente y muy diplomático, el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, asistió al festejo de principios de mes de Fito Bonilla, titular de Secampo. Pero durante los siguientes días, posterior al festejo, confesó a sus allegados cierta inconformidad, pues consideró que lo madrugaron. El luismoyense ya se ha pronunciado porque haya piso parejo y aseguró a sus colaboradores y operadores que continúan sus aspiraciones “hasta donde tope”. En los equipos de la senadora Claudia Anaya el director del IZEA, Carlos Peña, tampoco quieren quedarse atrás. Gran parte de la militancia entendió lo que quiso entender: hay quienes ven una línea clara de que Bonilla es el bueno; y otros a que es un proceso pendiente que se tiene que resolver entre la militancia. El líder del PRI, Gustavo Uribe, ha dicho que todavía no hay una definición, pero hay priístas que consideran marcarla de una vez para disciplinarse e ir trabajando en unidad.

Encuesta

Entre las hordas de la 4T se debaten qué será lo que finalmente defina la designación del candidato a gobernador. El coordinador de Ganadería, David Monreal, y el senador José Narro, le apuestan a algún acuerdo a nivel nacional que los empuje como los elegidos; en tanto en los equipos del alcalde de la capital, Ulises Mejía, y El Oso Luis Medina no ven mal que una encuesta pudiera definir qué es lo que más le conviene al partido. Pero eso tampoco sería garantía, porque dicen que Narro no había ganado la encuesta para ir como candidato al Senado, pero se coló por un acuerdo entre el Frente Popular y el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vigilan los compromisos

Ayer el dirigente magisterial, Marcelino Rodarte, fue con un grupo de pensionados a las instalaciones del Issstezac para asegurarse que los pagos del aguinaldo llegaran como se había acordado. Y así fue, pues se percataron que ya iban cayendo los depósitos. Finalmente, el director del instituto, Paco Martínez, no resolvió la bronca, se la resolvieron y por eso no se descarta que haya cambios y recortes en el instituto.

Asuntos familiares

A Érika Jaramillo no la despidieron de su puesto de directora del Instituto de la Mujer en Fresnillo. Por motivos familiares, aventó la toalla y le dio las gracias al presidente Saúl Monreal. La exfuncionaria está casada con Javier Soria, director de Servicios Públicos en Guadalupe, donde viven. Por eso ya estaba cansada de tener que ir y venir hasta Fresnillo, por lo que desde meses antes quería renunciar. Pero no lo hizo hasta que recientemente le abrieron las puertas para entrar a la presidencia de Guadalupe. Las transferencias de burócratas entre las presidencias morenistas de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe no han sido raras. En una de esas El Manix Rodríguez, exsecretario de Gobierno en la capital, pudiera reaparecer en Guadalupe.

Pendientes

Habrá cuestiones pendientes de solventar en diferentes secretarías del gobierno estatal. La ASE aplicó una auditoría externa a la obra de la carretera en Jerez para la comunidad El Cargadero, de la que Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, tendrá que rendir cuentas; también se dice hay cuestiones administrativas en revisión como algunas compensaciones de René Pérez, director de Parques Industriales, y el otorgamiento de plazas, presuntamente de forma irregular, en la Secretaría de Salud, que maneja Gilberto Breña.

Jalisco y Zacatecas

Por parte del estado, es Miguel Varela, presidente de Tlaltenango, quien está promoviendo una asociación interestatal de alcaldes, por la colindancia de municipios de Jalisco con los de la región de los Cañones. Jorge Arellano, presidente de Colotlán, Jalisco, es el quien está organizando a los ediles de la entidad vecina a fin de que se atiendan temas como el de infraestructura carretera entre los dos estados, pero una misma región.

Runrunazos

En el PAN advierten que el diputado federal, Chabelo Trejo, sigue indignado con su pupilo Leonel Cordero, recién nombrado director del CECYTEZ. El cacique panista no perdonó la ambición de Leonel para competirle a Noemí Luna la dirigencia estatal, que a fin de cuentas retuvo. El martes, el subsecretario de Educación, Ubaldo Ávila, presentó a Cordero en el CECYTEZ, donde dos de sus colaboradores: Juan García, director de Planeación del colegio, y la subdirectora Clara Luévano, ya intentan quedar bien con el improductivo funcionario. * El diputado local, Luis Esparza, fue operado. Su salud es estable y le deseamos pronta recuperación. * El rector de la UAZ, Antonio Guzmán, volvió a hacer un ofrecimiento para apaciguar a Pedro Martínez y los del SPAUAZ, pero insiste en que el aumento salarial autorizado es del 3.4% y no del 15% que le exigen los del sindicato.