El Runrún: Reforma recortaría diputados, pero todos serían como “pluris”

Ni todo está perfecto ni todo está mal en la reforma electoral que propone el Presidente de la República. Decía el actor Damián Alcázar que recortar senadores, diputados y regidores “es el sueño de todo mexicano que no vive de la política”. Por eso suena atractivo recortar la Cámara Baja de 500 a 300 diputados federales, la Cámara Alta de 128 a 92 senadores y en el caso de Zacatecas, de 30 a 16 legisladores locales, además de desaparecer el IEEZ de Manuel Frausto, como otros organismos locales electorales. Es indiscutible que de aprobarse la propuesta se ahorrarían miles de millones de pesos, pero también se sacrificaría el voto individualizado. No importaría que, por ejemplo, el diputado local Gerardo Pinedo fuera el más popular en la región de Fresnillo y Valparaíso. La gente ya no votaría por candidatos en específico, sino por listas de cada partido y si al aspirante en cuestión no lo acomodan en los primeros lugares, con posibilidades reales de llegar, ya lo tronaron, independientemente de que lo quieran mucho en su distrito. Ese sistema de votación por listas sería complejo para el elector promedio, y difícil para tratar de favorecer a algún candidato de su preferencia.

Es un distractor: oposición

Los diputados federales Noemí Luna y Miguel Torres están muy convencidos de que esa reforma no pasará. Anticipan que la 4T necesita mayoría calificada y al igual que ocurrió con la propuesta de la reforma eléctrica, no la tendrán. Los oficialistas ni siquiera lograrían tener un acuerdo para convocar a periodo extraordinario, así que tendrían que esperar a septiembre para tratar el tema.

No descartan en la oposición que el mismo AMLO sabe que no pasará su propuesta, pero aún así la lanza como un distractor, para desviar la atención de otros temas como la falta de medicamentos e inseguridad. Además, dice la oposición zacatecana, aprobar esta propuesta de ley electoral significaría darle herramientas al grupo de Verónica Díaz para tener más cuadros en los municipios.

Hoy comparece Murillo

Muchos lo esperan con ansias. Está previsto que el fiscal Francisco Murillo comparezca este martes en el Congreso local. Debe tener mucho que responder. Desde la exigencia de la comunidad universitaria, incluyendo al rector Rubén Ibarra, para que se haga justicia por el caso de estudiantes asesinados (uno de ellos sobrino de Víctor Infante), hasta reclamos de familiares de personas desaparecidas, grupos feministas y demás. Hay un caso delicado de una mujer embarazada que estuvo unos días reportada como desaparecida, luego la Fiscalía confirmó su localización, pero no se ha precisado que pasó con el bebé.

Reclama Bety Rojas

Ayer Bety Rojas, quien aspiraba a ser magistrada del Tribunal de Justicia, estuvo enviando mensajes de whatsapp a mucha gente del CECYTEZ para reclamar que ya había un compromiso con el sindicato para designar a Julio Ortiz. Recriminó que en la Secretaría de Educación, a cargo de Maribel Villalpando, no reconozcan el trabajo que muchos hicieron a favor del proyecto del hoy gobernador David Monreal. “Me siento con el compromiso de hablarles con la verdad”, alegaba Bety.

Runrunazos

Este año el alcalde de Tlaltenango, Salvador Arellano, se compró una camioneta Nissan 2015 en unos 350 mil pesos. Luego compraron una patrulla por el mismo precio, que se tardó un poco más porque ante la falta de solvencia la prioridad del edil era viajar cómodo, y ya después en orden de prioridades estaban los policías. **Según el sindicato de la SSZ, el secretario de Salud Uswaldo Pinedo tiene que resolver muchas carencias en el tema de medicamentos. La diputada Karla Valdez denunció en tribuna que el funcionario no está al 100% porque también atiende sus funciones sindicales en el IMSS. * Los grupos feministas tienen en la mira a los morosos de pensión alimenticia, una omisión que incluso les puede costar una estancia en “el botiquín”. Hubo un tendedero hace unos días en el que incluyeron al pintor Javier Cortez. *Derivado del cambio de luminarias en la capital, la síndico Ruth Calderón habría propuesto rematar las viejas carcasas de las anteriores lámparas. Las ofrecen como fierro viejo y pretenden conseguir hasta 400 mil pesos. Quien también ha modernizado su alumbrado público fue el alcalde Francisco Arcos, alias Pancho Donas, en Cuauhtémoc. Lo que costaron cerca de 800 lámparas se pagará con los ahorros a la CFE.