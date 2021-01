El Runrún: Reclutan a Rafa Flores para el D21

Claudia, a 8 puntos de David en Guadalupe

Norma Castorena pide vacuna para derechohabientes

“Los presidentes también tenemos vida propia”, dice alcalde acusado de regar el Covid

Detienen a exdelegado de Conagua Zacatecas

Será cosa de unos días para que Rafa Flores Mendoza termine sus compromisos como funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Se acordó que su jefe Esteban Moctezuma se va como embajador en Estados Unidos y Rafa ya no lo seguirá. Se unirá al proyecto de David Monreal. La semana pasada el excoordinador de Ganadería estuvo tres días en la Ciudad de México recibiendo a los interesados en sumarse, entre ellos Xerardo Ramírez y el propio Rafa. Al hermano del dirigente priísta Enrique Flores lo ven tan incluido en el proyecto que ya hasta quienes lo ven como coordinador de campaña. Esa chamba la quieren Enrique Laviada, Cuauhtémoc Calderón, Javier Reyes Romo, Ernesto González y otros tantos, pero el mismo David dice que “habrá sorpresas”.

Más desbandadas

El Boa Martín Barraza, quien fue director del Incufidez en el sexenio de Miguel Alonso, también ya anda metido en el proyecto de apoyo a David Monreal, igual que la regidora de Guadalupe, Violeta Cerrillo. El Boa recrimina falta de atención del actual gobierno estatal y por eso se cambió de bando. Y vendrán algunos perfiles más. En el D21 presumen datos de Demoscopia Digital en 15 entidades, y en las que para la gubernatura de Zacatecas Morena lleva alrededor de 20 puntos de ventaja al PRI y sus aliados. Pero en el equipo de Claudia Anaya tienen otros datos y esperan darle vuelta a la tortilla.

Saca las uñas el clan Novella

El diputado federal Óscar Novella no solo se registró como aspirante a candidato por el Distrito 3 federal. También lo hizo por la vía pluri, uno de sus hermanos, dos asistentes y quién sabe cuántos más colados que pertenecen al clan. Saben que cada registro “es un boleto” a la tómbola, y entre más apuntados lleven, más probable es que caiga la diputación federal en el clan Novella. No faltan morenistas del clan de Los Históricos indignados que sienten que algunos ya abandonaron la verdadera lucha anteponiendo intereses personales. Y recuerdan una frase que decía el general Porfirio Díaz: ” Perro con hueso en el hocico, ni ladra ni muerde”.

Más apuntados

Hubo todavía más apuntados para el tema de las plurinominales de Morena a San Lázaro. La diputada local Roxana Muñoz se anotó junto con su pareja Dionisio; también se registraron Ricardo Arteaga Anaya, primo de la senadora Claudia Anaya; además de Miguel Vázquez y Mauro Ruiz. Estos tres últimos son de los que sí han hecho talacha a favor de la 4T. Ricardo con El Oso Medina; Miguel y Mauro con Catalina Monreal. Cuenta la leyenda que habría mano negra en la designación de plurinominales. La 4T necesita cuadros que generen votos, así vayan de representación proporcional. Por eso se dice que Marco Flores y Rafa Flores ya habrían llegado a algún acuerdo.

La medición

El PRI mandó hacer este mes una encuesta a Otero para medir las preferencias en Guadalupe, uno de los tres municipios más poblados en el estado. Una de las intenciones era medir a los aspirantes a la alcaldía. La otra, tantear el terreno para la precandidata priísta Claudia Anaya a la gubernatura. Y resulta que cuando a los encuestados se les preguntó a quién daría su voto para gobernador Claudia Anaya apareció con el 37.4% de las preferencias. David tuvo el 45.8%, en tanto los indecisos solo fueron el 16.8. Cuando se preguntó “¿cuál partido cree usted que ganará las próximas elecciones?” Morena apareció con un 39.1%, PRI con el 32%, el PAN 5.3, PRD con el 1.2 y de ahí para abajo son partidos que prácticamente ya no cuentan. En esa misma encuesta de Otero, el profe Osvaldo Ávila quedó arriba por casi 3 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor interno.

Debido a que uno de los objetivos de la encuesta es precisamente el tema de la candidatura del PRI a la presidencia municipal, especulan los morenistas que algunas estructuras priístas debieron tomarse en cuenta para las mediciones.

Como un cero a la izquierda

Ni con las puertas que anduvo tocando Pedro Jasso, excandidato a la alcaldía de Guadalupe, su partido el Verde gana territorio en el municipio. Quizá hasta asustó a los potenciales electores. Según Otero, hasta los candidatos independientes, como Román Tarango, generan un poco más de empatía en la población que la franquicia del tucán. Cuando se abordó a los entrevistados con la pregunta “¿con cuál partido político se identifica más?”, de ocho institutos políticos el Verde fue el más humillado: tuvo 0.0%. Sumando dos segmentos de quienes se identifican poco y mucho con determinado partido, PAN obtuvo 7.3% de preferencias, los priístas 27.3; Morena el 33% en tanto el PRD un 2%. De ahí puro minipartido: MC, 1%; los petistas 0.5%, Panal 0.3 y los verdes, literalmente, nada.

Ocupados en operación cicatriz

La precandidata Claudia Anaya anda todo el día en reuniones. En Villanueva habría estado con líderes partidistas, el alcalde de Villanueva Miguel Torres, El Japo Ricardo Lamas y otros del bloque Va por Zacatecas. Admiten en la alianza PRI-PAN-PRD que un asunto pendiente es la reconociliación con muchos de los que se subieron al proyecto de Fito Bonilla. La senadora Anaya, más que preocupada, está ocupada en hacer la operación cicatriz entre los grupos tricolores.

Vacunas para derechohabientes

Por lo pronto, dicen en Gobierno del Estado que ellos no pueden comprar vacunas contra el Covid por su cuenta. Tienen que depender de la Federación para la aplicación. Por esta razón, la dirigente sindical de trabajadores de la Salud, Norma Castorena, trabaja en una petición para que Gobierno Federal permita que el ISSSTE gestione vacunas para sus derechohabientes. Se supone que la Federación irá aplicando escalonadamente el medicamento a toda la población, pero los cotizantes al ISSSTE lo quieren cuanto antes. La intención es que la vacuna pueda empezar aplicarse a los trabajadores y sus familias, independientemente si están o no en el sector salud.

“Tenemos vida propia”

Cada vez que puede, el exsecretario de Salud Gumaro Hernández despotrica contra el presidente de Río Grande, Julio Ramírez. El regidor Gumaro lo hace en la cara del alcalde. En una sesión de cabildo le recriminó las falta de acciones para frenar la pandemia del Coronavirus y reprochó que debido a la responsabilidad de la administración, han ocurrido desgracias como la muerte del médico Pedro Juárez, “a causa del terrible virus”.

─ Yo estoy enterado, señor presidente, que anduvo hace días en Mazatlán y como que le vale lo que pasa en Río Grande. ─ le reprochó Gumaro.

─ Usted comenta de mi ida a Mazatlán. Efectivamente usted vive en la ciudad de Zacatecas que es una de las que tienen más contagios en todo el estado.

─ Pues yo me acuerdo que usted se ocupó de hacer una carne asada en plena pandemia y le valió gorro todo lo que estaba pasando en Río Grande. Es más, sugiero que se haga un examen de Covid, no nos vaya a contagiar.

─ No se vale doctor, que usted que ya fue presidente municipal entienda que los presidentes municipales también tenemos vida propia. A todas partes donde voy me protejo.- alegaba El Campe.

Gestiones de fantasía

Debido a que al alcalde de Tabasco, Saúl Avelar, no le importa hacer gestiones, sus regidores han tratado de hacerle la chamba. Un tal Raúl Gómez jura que está avanzando un proyecto para construir una clínica del ISSSTE en el municipio. Pero en realidad o le están dando atole con el dedo a él o el regidor se los está dando en el cabildo. Y es que es muy difícil, que a la representación del ISSSTE en el estado, en la que Alfonso Candelario Hernández está como encargado, le autoricen una nueva clínica para Tabasco, tomando en cuenta la cercanía de otras clínicas y el número de derechohabientes. Otros ediles aseguran haber ido a la Conagua con el delegado Víctor Manuel Reyes para exponerle problemas de contaminación en el Río, pero cuando llegan a las oficinas todo está cerrado.

Quejas contra funcionario federal

Otro que se queja de la ineficiencia de funcionarios federales es Herminio Briones, precandidato a diputado local y alcalde de Pinos. Según el priísta, Jorge Raúl Aguilar, representante de la SCT en el estado, queda en arreglar un tramo de 10 kilómetro, pero solo trabajan 7 kilómetros; luego, promete una obra de 7 kilómetros y acaba haciendo 3 a lo mucho. Total, que la SCT solo hace obras a medias para comunidades de Pinos. Los del ayuntamiento no descartan que sea un castigo por ser el municipio más priísta del estado.

Detienen a exdelegado

La Fiscalía de Nayarit detuvo al exdelegado de Conagua en Zacatecas, Héctor González Curiel. El Toro, como también lo conocen, enfrenta acusaciones por desvíos en la Universidad de Nayarit y el Ayuntamiento de Tepic, donde fue alcalde.

En la capital

Víctor Rentería resultó ser buen operador en las colonias de Zacatecas. De trato fácil y campechano, sabe encajar con jóvenes, señoras, trabajadores y de otros sectores. Rentería también es institucional. Si no se le da la candidatura al distrito local 1 o la capital, trabajará para el proyecto de Claudia Anaya. Por cierto, de los resultados de la encuesta en Zacatecas también llamó la atención que el nivel de conocimiento de Víctor Rentería está muy por encima de muchos personajes que se sienten populares, incluido el rector de la UAZ, Antonio Guzmán, entre otros. El lunes habrá una reunión con aspirantes al distrito 1, en los que también estarán Raymundo Moreno y Arnoldo Rodríguez.

Runrunazos

El clan Ornelas no encabezará el frente de la 4T en Nochistlán como pretendía. Se hizo un acuerdo entre Morena-PVEM-PT para que Manuel Jiménez, hermano del exdiputado federal Ramón Jiménez, sea el candidato a la presidencia municipal. * El líder frijolero Fernando Galván quiere gobernar Río Grande por la 4T. Ya se anda moviendo para arreglar la candidatura. * La candidatura al distrito federal 4 por Morena, que se pelean Samuel Herrera y Javier Mendoza Villalpando, alias El Conde de Tacoaleche, supuestamente se inclinaría a favor del primero.